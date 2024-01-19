Обновите пространство с Диван.ру и Убери: Экологичная переработка мебели г. Москва и Московская область

«Убери» и Диван.ру — ваш идеальный интерьер с заботой о природе

О проекте

Диван — сердце квартиры. Здесь собирается вся семья за просмотром сериала, на него можно посадить гостей, положить гостей, придвинуть его к столу, чтобы разместить приглашенных на новоселье и день рождения. А старый, продавленный, со следами зубов собаки или просто надоевший — отправьте на переработку.

Дизайнерскую мягкую мебель собственного производства вы найдете в интернет-магазине Диван.ру. О ненужных вещах позаботится экотакси «Убери». Экипаж прибудет в удобное для вас время, даже в выходные, грузчики вынесут любые крупногабаритные предметы, сами погрузят мебель в спецтранспорт и доставят ее на завод по переработке. В один клик избавьтесь от старого и обновите пространство с заботой об экологии.

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте

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Что входит в услугу

  • Экипаж

    Вызов экипажа

  • Бесплатная погрузка

    Спуск с любого этажа (даже без лифта)

  • Высокая скорость работы

    Погрузка в специализированный транспорт

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