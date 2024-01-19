Обновите пространство с Диван.ру и Убери: Экологичная переработка мебели г. Москва и Московская область

20 000 холодильников сдали на утилизацию в 2023 году
Делимся успехами 2023 года - сколько заказов мы обработали, что вывозили чаще всего, какие награды получили? Рассказываем!
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Диван — сердце квартиры. Здесь собирается вся семья за просмотром сериала, на него можно посадить гостей, положить гостей, придвинуть его к столу, чтобы разместить приглашенных на новоселье и день рождения. А старый, продавленный, со следами зубов собаки или просто надоевший — отправьте на переработку.
Дизайнерскую мягкую мебель собственного производства вы найдете в интернет-магазине Диван.ру. О ненужных вещах позаботится экотакси «Убери». Экипаж прибудет в удобное для вас время, даже в выходные, грузчики вынесут любые крупногабаритные предметы, сами погрузят мебель в спецтранспорт и доставят ее на завод по переработке. В один клик избавьтесь от старого и обновите пространство с заботой об экологии.
Дизайнерскую мягкую мебель собственного производства вы найдете в интернет-магазине Диван.ру. О ненужных вещах позаботится экотакси «Убери». Экипаж прибудет в удобное для вас время, даже в выходные, грузчики вынесут любые крупногабаритные предметы, сами погрузят мебель в спецтранспорт и доставят ее на завод по переработке. В один клик избавьтесь от старого и обновите пространство с заботой об экологии.
Делимся успехами 2023 года - сколько заказов мы обработали, что вывозили чаще всего, какие награды получили? Рассказываем!
Объем сбора техники по программам утилизации вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, превысив 44,2 тыс. заказов
Выпуск передачи Доброе утро от 5 апреля
Максимально просто, комфортно и удобно.
В статье подробно разбираем, как поступить со старыми вещами. Продать , отдать на благотворительность , отдать на утилизацию или просто выбросить.