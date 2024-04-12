Экономьте время и силы с Убери: заказывайте вывоз хлама онлайн г. Москва и Московская область

Оставьте заявку на сайте «Убери», и мы заберем любые крупногабаритные предметы прямо из вашей квартиры.

Экотакси «Убери» — удобный онлайн-сервис по вывозу ненужных вещей, старой мебели и бытовой техники «под ключ». Большинство услуг бесплатны. Специалисты вынесут и погрузят хлам в спецтранспорт, а потом отправят его на переработку.

Какие вещи забирает экотакси

Специалисты «Убери» подъедут на грузовом транспорте и сами вынесут из квартиры то, что вам мешает: старую мебель, б/у матрасы, вышедшую из строя бытовую технику, чугунные ванны и батареи, оконные рамы, межкомнатные и металлические двери.

Выносить все это на место для сбора отходов самостоятельно — тяжело: нужно попросить о помощи соседей, выделить специальный день, найти площадку, оборудованную под крупногабаритные отходы. Оставить такой хлам возле обычного мусорного контейнера нельзя: мусоровоз, который приедет за бытовыми отходами, его просто не заберет. Так и стоят шкафы и унитазы во дворах целую вечность. А еще можно получить штраф за несанкционированную свалку.

С «Убери» вы экономите:

время — приедем в тот же день в течение 2 часов. Работаем и в выходные, и в праздники. Укажите в заявке, когда вы будете дома, и мы прибудем точно ко времени;

— приедем в тот же день в течение 2 часов. Работаем и в выходные, и в праздники. Укажите в заявке, когда вы будете дома, и мы прибудем точно ко времени;

силы — команда справится за 30 минут с любым хламом: вынесем из квартиры, спустим и погрузим в транспорт, даже если в доме нет лифта, а вы живете на последнем этаже, доставим на предприятия по утилизации отходов. Заказать можно вывоз неограниченного количества вещей. Пока наш рекорд — 13 крупногабаритных предметов в одной заявке;

Обратите внимание:

Готовить и упаковывать вещи перед погрузкой не надо. Мы все сделаем сами: даже отключим старые стиральные или посудомоечные машины от системы водоснабжения. Ваша задача — просто открыть нам дверь и показать, что выносить

деньги — крупногабаритную бытовую технику мы забираем бесплатно. Не придется «благодарить за помощь» соседа, а потом еще и опасаться штрафов. Если у вас больше 3 металлосодержащих предметов, на хламе можно заработать.



Экотакси «Убери» — это надежно. Сервис сотрудничает только с проверенными заводами по переработке. Вещи точно отправятся на предприятие по утилизации и не будут захламлять двор.

Мы на связи и в будни, и в выходные. Выбирайте удобное время и попрощайтесь с ненужными вещами уже сегодня.