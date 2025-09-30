Блог

Когда наступает время обновить интерьер, на смену старому шкафу приходит новый. А что делать с тем, что стоял в прихожей лет пятнадцать, помнит все переезды и, кажется, стал частью семьи?

Самое простое решение — вынести его к мусорным контейнерам. Но на деле этот поступок не решает проблему, а только усугубляет её.

Крупногабаритные отходы должны отправляться только в бункеры для сбора крупногабаритного мусора или на специализированные площадки. И в большинстве случаев это не привычный для нас мусорный контейнер, куда мы ежедневно отправляет пакеты с пищевыми и бытовыми отходами.

Шкаф из ДСП — это не просто деревянная коробка. Это сложная конструкция, которая при неправильной утилизации может нанести серьёзный вред окружающей среде. И в то же время — ценный ресурс, который можно и нужно переработать.

Что скрывается внутри шкафа из ДСП

На первый взгляд — просто мебель. Но если разобраться, становится понятно: внутри — целый набор материалов, каждый из которых требует отдельного подхода.

ДСП и МДФ — основа конструкции . Содержат формальдегидные смолы , которые при разложении на свалке десятилетиями выделяются в почву и грунтовые воды .

Ламинат и покрытия — полимерные плёнки , устойчивые к влаге и износу и крайне медленно разлагающиеся .

Фурнитура — металлические петли , ручки , направляющие , которые можно отправить на вторичную переплавку .

Стекло и зеркала — пригодны для повторного использования или переработки в строительные материалы .

Кромка ПВХ — пластик , который при сжигании выделяет токсичные вещества , а на свалке разлагается сотни лет .

Когда шкаф оставляют у мусорного контейнера, он не просто занимает место. Он начинает разрушаться под дождём и солнцем, выделяя вредные вещества, и становится непригодным для переработки.

Почему нельзя просто выбросить шкаф

Это незаконно и вредно для планеты.

Согласно статье 8.2 КоАП РФ, оставление крупногабаритных отходов в неустановленных местах — административное правонарушение. Ответственность предусмотрена как для физических лиц, так и для управляющих компаний. Штрафы могут достигать двух тысяч рублей для граждан и двухсот пятидесяти тысяч — для юридических лиц.

Но даже если удастся избежать штрафа, остаётся другой, более серьёзный ущерб — экологический. Шкаф из ДСП возле мусорки:

Не разлагается , а тлеет годами

Загрязняет почву формальдегидами

Блокирует доступ к мусорным контейнерам

Оказывается на полигоне

И самое главное — теряется возможность его переработать. Как только мебель контактирует с органическими отходами, влагой или грязью, большинство материалов становится непригодным для вторичного использования.

Как устроен процесс переработки шкафа из ДСП

Переработка – это системный путь, где шкаф превращается из «хлама» в ресурс.

Разборка — мебель аккуратно разбирается на составляющие . Отделяются фасады , полки , ящики , фурнитура , стекло . Сортировка — каждый материал направляется по соответствующему потоку : металл , стекло , пластик , древесные плиты . Обработка ДСП — плиты измельчаются в щепу , очищаются от металла и пластика , после чего используются :

Для производства новых древесных плит

В качестве наполнителя в строительных материалах

Для производства топливных гранул ( пеллет )

4. Металл и стекло — отправляются на переплавку и вторичное использование.

5. Пластиковые элементы — перерабатываются в гранулы для производства новых изделий.

Таким образом, до 90% материалов, из которых сделан шкаф, может быть возвращено в производственный цикл. Главное — не допустить, чтобы он оказался на общей свалке.

Что делать со старым шкафом

Самый экологичный и правильный путь — организовать его вывоз через специализированный сервис, который обеспечит доставку на переработку.

Если шкаф в хорошем состоянии — его можно подарить, отдать в благотворительную организацию или выставить на продажу. Но если он износился, сломался или просто устарел морально — единственный ответственный способ избавиться от него — переработка.

Это не просто избавление от хлама. Это вклад в чистоту города, защиту экологии и разумное использование ресурсов.