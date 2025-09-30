+7 (495) 414-11-24
Шкаф из ДСП — не мусор, а ресурс. Почему его нельзя просто выкинуть?

Когда наступает время обновить интерьер, на смену старому шкафу приходит новый. А что делать с тем, что стоял в прихожей лет пятнадцать, помнит все переезды и, кажется, стал частью семьи?

Самое простое решениевынести его к мусорным контейнерам. Но на деле этот поступок не решает проблему, а только усугубляет её.

Крупногабаритные отходы должны отправляться только в бункеры для сбора крупногабаритного мусора или на специализированные площадки. И в большинстве случаев это не привычный для нас мусорный контейнер, куда мы ежедневно отправляет пакеты с пищевыми и бытовыми отходами.

Шкаф из ДСП — это не просто деревянная коробка. Это сложная конструкция, которая при неправильной утилизации может нанести серьёзный вред окружающей среде. И в то же время — ценный ресурс, который можно и нужно переработать.

Что скрывается внутри шкафа из ДСП

На первый взглядпросто мебель. Но если разобраться, становится понятно: внутрицелый набор материалов, каждый из которых требует отдельного подхода.

  • ДСП и МДФоснова конструкции. Содержат формальдегидные смолы, которые при разложении на свалке десятилетиями выделяются в почву и грунтовые воды.
  • Ламинат и покрытияполимерные плёнки, устойчивые к влаге и износу и крайне медленно разлагающиеся.
  • Фурнитураметаллические петли, ручки, направляющие, которые можно отправить на вторичную переплавку.
  • Стекло и зеркалапригодны для повторного использования или переработки в строительные материалы.
  • Кромка ПВХпластик, который при сжигании выделяет токсичные вещества, а на свалке разлагается сотни лет.

Когда шкаф оставляют у мусорного контейнера, он не просто занимает место. Он начинает разрушаться под дождём и солнцем, выделяя вредные веществаи становится непригодным для переработки.

Почему нельзя просто выбросить шкаф 

Это незаконно и вредно для планеты.

Согласно статье 8.2 КоАП РФ, оставление крупногабаритных отходов в неустановленных местахадминистративное правонарушение. Ответственность предусмотрена как для физических лиц, так и для управляющих компаний. Штрафы могут достигать двух тысяч рублей для граждан и двухсот пятидесяти тысячдля юридических лиц.

Но даже если удастся избежать штрафа, остаётся другой, более серьёзный ущербэкологический. Шкаф из ДСП возле мусорки:

  • Не разлагается, а тлеет годами
  • Загрязняет почву формальдегидами
  • Блокирует доступ к мусорным контейнерам
  • Оказывается на полигоне

И самое главноетеряется возможность его переработать. Как только мебель контактирует с органическими отходами, влагой или грязью, большинство материалов становится непригодным для вторичного использования.

Как устроен процесс переработки шкафа из ДСП

Переработка – это системный путь, где шкаф превращается из «хлама» в ресурс.

  1. Разборкамебель аккуратно разбирается на составляющие. Отделяются фасады, полки, ящики, фурнитура, стекло.
  2. Сортировкакаждый материал направляется по соответствующему потоку: металл, стекло, пластик, древесные плиты.
  3. Обработка ДСПплиты измельчаются в щепу, очищаются от металла и пластика, после чего используются:
  • Для производства новых древесных плит
  • В качестве наполнителя в строительных материалах
  • Для производства топливных гранул (пеллет)

     4. Металл и стеклоотправляются на переплавку и вторичное использование.

      5. Пластиковые элементыперерабатываются в гранулы для производства новых изделий.

Таким образом, до 90% материалов, из которых сделан шкаф, может быть возвращено в производственный цикл. Главное не допустить, чтобы он оказался на общей свалке.

Что делать со старым шкафом

Самый экологичный и правильный путь организовать его вывоз через специализированный сервис, который обеспечит доставку на переработку.

Если шкаф в хорошем состоянииего можно подарить, отдать в благотворительную организацию или выставить на продажу. Но если он износился, сломался или просто устарел моральноединственный ответственный способ избавиться от негопереработка.

Это не просто избавление от хлама. Это вклад в чистоту города, защиту экологии и разумное использование ресурсов.