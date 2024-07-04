Куда деть старый матрас

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Матрас – предмет ежедневного использования, который изнашивается в процессе использования. Изделие с годами может деформироваться или порваться, могут появиться неприятные запахи или, что еще хуже, клопы, скапливается грязь и бактерии, что приводит владельца к некомфортному сну. Такой предмет требует замены.



Но, встает вопрос – куда можно деть старый матрас. Давайте рассмотрим варианты:



Выбросить нельзя!



Выбросить просто в бак для ТКО нельзя, так как все предметы длиннее 0,5 метра по одной из сторон считаются крупногабаритными отходами, и это грозит штрафом до 5 тысяч рублей для физических лиц. Можно отнести на специализированную контейнерную площадку, но они есть не в каждом дворе и даже не в каждом районе города.

В матрасе содержится множество компонентов: металл, ткань, поролон, которые могут впитывать на полигоне различные токсические вещества, а потом выбрасывать их в атмосферу, что негативно влияет на окружающую среду.



Отдать на благотворительность



Если матрас еще находится в пригодном для использования состоянии – его можно отдать нуждающимся через благотворительные фонды. В иных случаях его с удовольствием примут приюты для животных в качестве подстилок.

Но здесь, скорее всего, вас попросят самостоятельно доставить предмет до дверей фонда или приюта. Поэтому перед тем, как выкинуть, подумайте, может он еще принесет кому-то пользу.



Сдать на утилизацию



Уже почти во всех городах появились пункты приема старых, ненужных или вышедших из строя вещей: бытовой техники, мебели, макулатуры и т.д. Матрас можно отвезти в такой пункт, где гарантированно его отправят на специализированное предприятие по утилизации отходов, а из полученного в процессе переработки вторичного сырья произведут новые вещи.



Также можно воспользоваться сервисом по вывозу ненужных вещей, таких как экотакси «Убери». Специалисты приедут в кратчайшие сроки и заберут ваш матрас на переработку. Сделайте заказ на сайте или по телефону, а об остальном позаботятся сотрудники сервиса.