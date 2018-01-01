Согласие на получение рассылки рекламно-информационных материалов

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Мои Платежи» (ОГРН: 1177746705300, ИНН: 7720388608, расположенному по адресу г.Москва, ул. Суздальская, 14А, пом. 17 (далее — «Мои Платежи» ) на направление мне на указанные мной на сайте https://uberi.pro контактные данные (номер телефона и/или электронную почту) сообщений в информационных, рекламно-информационных целях об услугах и специальных акциях Сервиса и/или их партнеров, а именно: рассылок о новых товарах и услугах, контенте, акциях и др. информационного и рекламного характера в виде sms-сообщений, и/или электронных писем, и/или сообщений в мессенджерах, и/или баннерах на сайте, и/или push-уведомлений, и/или посредством телефонных звонков.

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Я подтверждаю, что владею информацией о том, что в любой момент в течение всего срока действия настоящего согласия, я вправе отозвать согласие и отписаться от получения рекламно-информационных материалов путем направления письменного уведомления на адрес Сервиса.

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Настоящим подтверждаю, что любое моё действие по нажатию на кнопку «Отправить», «Зарегистрироваться», «Записаться», «Оставить заявку», проставлению отметки «✓» на соответствующих блоках на сайте является достаточной формой согласия, приравнивается к подписанию настоящего согласия и позволяет подтвердить сторонам факт получения такого согласия, при этом иных доказательств для дополнительного подтверждения моего свободного волеизъявления не потребуется.