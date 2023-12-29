Вывоз ненужных вещей из квартиры на переработку бесплатно г. Москва и Московская область

2018
Вывоз ненужных вещей
на #переработку
Вывозим бытовую технику, мебель, вторичное сырье
и металлолом
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Приедем в течение 2-х часов
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Бесплатная погрузка с любого этажа
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Фиксируем стоимость до исполнения заказа
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Аккуратно демонтируем Ваши вещи
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Вывоз вещей из квартиры
Экотакси «Убери» вывозит ненужные вещи, бытовую технику и мебель от жителей и компаний Москвы и Подмосковья на предприятия для дальнейшей переработки. Мы вынесем вещи любого габарита и с любого этажа, даже если в Вашем доме нет лифта, это бесплатно.
Мы сотрудничаем с лицензированными заводами и утилизаторами, поэтому все вещи гарантированно будут переработаны и возвращены в хозяйственный оборот. Металл, пластик, стекло и резина получают вторую жизнь, используются в производстве новых автомобилей, строительных материалов, сантехники, парковой и садовой мебели, покрытия детских площадок.
Экотакси присутствует в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижним Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.
12+
Наша география городов в РФ
100 000
Выполнили заказов
Как мы работаем
01
Подача заявки
Вы подаёте заявку на вывоз ненужных вещей. Это можно сделать по номеру телефона, оставить заявку в форме обратной связи или написать нам в What’s Up / Viber.
02
Согласование стоимости
Стоимость работы фиксируется оператором экотакси Убери до выполнения заказа. Вынос и погрузка вещей производятся абсолютно бесплатно.
03
Прибытие экипажа
Экипаж прибудет в течение 2-х часов и вывезет ненужные вещи. Также Вы можете выбрать любое удобное для вас время и дату выполнения заказа.
Преимущества
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Заявка по телефону или онлайн
Заявку можно оставить на сайте или в мессенджере в любое время
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Удобно
Сервис работает в будни и выходные, вывоз может быть выполнен день в день
-
Экологично
Сервис работает только с проверенными партнерами. Ненужные вещи заберут и вывезут на предприятия по утилизации
-
Есть бесплатные услуги
Крупную бытовую технику и предметы из металла можно вывезти бесплатно
Отзывы
-
Эсфирь
Заказала на сайте вывоз стиральной машины. Не прошло и пяти минут как мне перезвонили, уточнили адрес и сказали, что машина уже едет ко мне. Еще через десять минут позвонил водитель предупредить, что будет через полчаса. Точно в указанное время пришли два улыбающихся очень вежливых человека, за 10 минут демонтировали и увезли мою старую стиральную машину. И это все совершенно бесплатно!!! Я очень благодарна всем, кто работал со мной.
-
Татьяна
Большое спасибо за быструю, качественную и оперативную работу. Рабочие сделали все отлично без лишних разговоров, не смотря на не легкие условия ... В Воскресенье. Всем спасибо за понимание и помощь. Рекомендую знакомым.
-
Лиля
Большое спасибо вашей компании! Она полностью выполнила услугу. Рекомендую.
-
Alexander R.
Очень оперативно все вывезли. Через 3 часа после звонка, уже все забрали
-
Леонид
Приехали немного позже, чем рассчитывал, но для меня это было не фатально. Двое ребят (не русские, но вежливые и не криворукие) быстро и без лишних телодвижений забрали газовую плиту. Понравилось, что перезвонили "у дверей" - не было неожиданностей. Оценка - твёрдая четвёрка. Доволен)
-
Елена
Сделала заказ на сайте, в течении получаса связался менеджер, через 1,5-2часа рабочии были уже у меня, всё сделали, согласно оговоренным условиям. Вежливые, доброжелательные, добродушные, хоть и говорят по-русски не очень хорошо. Сервисом довольна на 100 процентов. Стоимость услуг по рынку, в два раза дешевле, как минимум. Демонтировали и вывезли непростую душевую кабину. Для примера, в других компаниях заявку приняли и начали мне звонить, когда эта компания уже всё сделала. Время подачи заявок было примерно в одно и тоже время. Очень благодарна за такое качество услуг! Молодцы!
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Часто задаваемые вопросы
Как быстро выполнят заказ
У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа или экотакси "Убери" выполнит заказ в течение 2-х часов в день заказа.
Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта
Нет, не потребуется. Вынос и погрузка ненужных вещей осуществляется бесплатно с любого этажа.
В каких районах вы работаете
Мы работаем в Москве, Московской области до 10 км от МКАД, Санкт - Петербурге и Ленинградской области до 10 км от КАД, а также в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.
Как перенести время выполнения заказа
Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp\ Viber, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.
Как сделать / оформить заказ
Вы можете позвонить по телефону на сайте, оставить заявку в форме обратной связи или написать в What’s Up/ Viber.
Какую бытовую технику вывозите бесплатно
Бесплатно вывозим крупную бытовую технику (холодильник, стиральную машину, посудомоечную машину, духовой шкаф, газовую и электрическую плиту) в любом состоянии.