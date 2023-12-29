Вывоз ненужных вещей из квартиры на переработку бесплатно г. Москва и Московская область

Вывоз ненужных вещей
на #переработку

Вывозим бытовую технику, мебель, вторичное сырье
и металлолом

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Вывоз мусора и ненужных вещей
  • Высокая скорость работы

    Приедем в течение 2-х часов

  • Бесплатная погрузка

    Бесплатная погрузка с любого этажа

  • Фиксированная стоимость

    Фиксируем стоимость до исполнения заказа

  • Аккууратная команда

    Аккуратно демонтируем Ваши вещи

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Вывоз вещей из квартиры

Экотакси «Убери» вывозит ненужные вещи, бытовую технику и мебель от жителей и компаний Москвы и Подмосковья на предприятия для дальнейшей переработки. Мы вынесем вещи любого габарита и с любого этажа, даже если в Вашем доме нет лифта, это бесплатно.

Мы сотрудничаем с лицензированными заводами и утилизаторами, поэтому все вещи гарантированно будут переработаны и возвращены в хозяйственный оборот. Металл, пластик, стекло и резина получают вторую жизнь, используются в производстве новых автомобилей, строительных материалов, сантехники, парковой и садовой мебели, покрытия детских площадок.

Экотакси присутствует в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижним Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.

2018

Год основания компании

12+

Наша география городов в РФ

100 000

Выполнили заказов

карта Убери экотакси по вывозу ненужных вещей

Как мы работаем

  • 01

    Этап подачи заявки

    Подача заявки

    Вы подаёте заявку на вывоз ненужных вещей. Это можно сделать по номеру телефона, оставить заявку в форме обратной связи или написать нам в What’s Up / Viber.

  • 02

    Этап согласования стоимости

    Согласование стоимости

    Стоимость работы фиксируется оператором экотакси Убери до выполнения заказа. Вынос и погрузка вещей производятся абсолютно бесплатно.

  • 03

    Этап прибытия экипажа

    Прибытие экипажа

    Экипаж прибудет в течение 2-х часов и вывезет ненужные вещи. Также Вы можете выбрать любое удобное для вас время и дату выполнения заказа.

Преимущества

  • Заявка по телефону и онлайн

    Заявка по телефону или онлайн

    Заявку можно оставить на сайте или в мессенджере в любое время

  • Работаем каждый день

    Удобно

    Сервис работает в будни и выходные, вывоз может быть выполнен день в день

  • Экологично

    Экологично

    Сервис работает только с проверенными партнерами. Ненужные вещи заберут и вывезут на предприятия по утилизации

  • Бесплатный вывоз крупной бытовой техники и предеметов из металла

    Есть бесплатные услуги

    Крупную бытовую технику и предметы из металла можно вывезти бесплатно

Вывоз ненужных вещей

Заказать вывоз

Перезвоним в течение 5-и минут !

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Отзывы

  • Наши клиенты
    Заказала на сайте вывоз стиральной машины. Не прошло и пяти минут как мне перезвонили, уточнили адрес и сказали, что машина уже едет ко мне. Еще через десять минут позвонил водитель предупредить, что будет через полчаса. Точно в указанное время пришли два улыбающихся очень вежливых человека, за 10 минут демонтировали и увезли мою старую стиральную машину. И это все совершенно бесплатно!!! Я очень благодарна всем, кто работал со мной.
  • Наши клиенты
    Большое спасибо за быструю, качественную и оперативную работу. Рабочие сделали все отлично без лишних разговоров, не смотря на не легкие условия ... В Воскресенье. Всем спасибо за понимание и помощь. Рекомендую знакомым.
  • Наши клиенты
    Большое спасибо вашей компании! Она полностью выполнила услугу. Рекомендую.
  • Наши клиенты
    Очень оперативно все вывезли. Через 3 часа после звонка, уже все забрали
  • Наши клиенты
    Приехали немного позже, чем рассчитывал, но для меня это было не фатально. Двое ребят (не русские, но вежливые и не криворукие) быстро и без лишних телодвижений забрали газовую плиту. Понравилось, что перезвонили "у дверей" - не было неожиданностей. Оценка - твёрдая четвёрка. Доволен)
  • Наши клиенты
    Сделала заказ на сайте, в течении получаса связался менеджер, через 1,5-2часа рабочии были уже у меня, всё сделали, согласно оговоренным условиям. Вежливые, доброжелательные, добродушные, хоть и говорят по-русски не очень хорошо. Сервисом довольна на 100 процентов. Стоимость услуг по рынку, в два раза дешевле, как минимум. Демонтировали и вывезли непростую душевую кабину. Для примера, в других компаниях заявку приняли и начали мне звонить, когда эта компания уже всё сделала. Время подачи заявок было примерно в одно и тоже время. Очень благодарна за такое качество услуг! Молодцы!
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Партнеры

  • Вывоз ненужных вещей Холодильник.ру
  • Вывоз ненужных вещей Ситилинк
  • Вывоз бытовой техники на утилизацию в Мвидео
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Новости

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Часто задаваемые вопросы

  • Как быстро выполнят заказ

    У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа или экотакси "Убери" выполнит заказ в течение 2-х часов в день заказа.  

  • Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта

    Нет, не потребуется. Вынос и погрузка ненужных вещей осуществляется бесплатно с любого этажа. 

  • В каких районах вы работаете

    Мы работаем в Москве, Московской области до 10 км от МКАД, Санкт - Петербурге и Ленинградской области до 10 км от КАД, а также в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.

  • Как перенести время выполнения заказа

    Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp\ Viber, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.

  • Как сделать / оформить заказ

    Вы можете позвонить по телефону на сайте, оставить заявку в форме обратной связи или написать в What’s Up/ Viber.

  • Какую бытовую технику вывозите бесплатно

    Бесплатно вывозим крупную бытовую технику (холодильник, стиральную машину, посудомоечную машину, духовой шкаф, газовую и электрическую плиту) в любом состоянии.