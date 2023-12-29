Вывоз ненужных вещей из квартиры на переработку бесплатно г. Москва и Московская область

Экотакси «Убери» вывозит ненужные вещи, бытовую технику и мебель от жителей и компаний Москвы и Подмосковья на предприятия для дальнейшей переработки. Мы вынесем вещи любого габарита и с любого этажа, даже если в Вашем доме нет лифта, это бесплатно.



Мы сотрудничаем с лицензированными заводами и утилизаторами, поэтому все вещи гарантированно будут переработаны и возвращены в хозяйственный оборот. Металл, пластик, стекло и резина получают вторую жизнь, используются в производстве новых автомобилей, строительных материалов, сантехники, парковой и садовой мебели, покрытия детских площадок.



Экотакси присутствует в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижним Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.