Блог

Заказали вывоз старой техники? Отличное решение! Теперь осталось совсем немного — правильно подготовить устройства к отъезду. Мы создали простую инструкцию, которая поможет вам быстро организовать пространство перед приездом нашей команды. Весь процесс займет не более 10-15 минут.

Небольшая подготовка — это:

Безопасность для вас, грузчиков, самой техники и интерьера

Экономия времени — аккуратно подготовленные устройства будут вывезены быстрее

Комфорт — вся работа проходит организованно и предсказуемо

Шаг 1: Отключите от коммуникаций

Убедитесь, что техника полностью обесточена и отключена от всех систем:

Холодильник : отключите от электросети

Стиральная машина : отсоедините от водопровода и канализации . Если вы не можете сделать это самостоятельно, у нас есть дополнительная услуга по отключению стиральных машин и установке заглушек.

Телевизор, компьютер : отключите и сверните все провода и кабели

Плита: отключите от газовой магистрали или электрической сети .

Важно: Отключением газовых плит от магистрали могут заниматься только специализированные и сертифицированные службы. Проводить подобные работы самостоятельно или с привлечением внешних рабочих запрещено. Мы также не осуществляем отключение газовых плит от систем.

Шаг 2: Освободите технику от содержимого

Позаботьтесь о том, чтобы в устройствах не осталось посторонних предметов:

Холодильник : достаньте все продукты, снимите полки и ящики

Стиральная машина : убедитесь, что в барабане нет белья

Посудомоечная машина: извлеките всю посуду и корзины

Шаг 3: Обеспечьте свободный доступ

Подумайте о маршруте, по которому грузчики будут выносить технику:

Расчистите коридоры и проходы Если есть возможность — откройте обе створки межкомнатных дверей Предупредите соседей о возможном кратковременном шуме Обеспечьте доступ к лифту или лестничной площадке

Шаг 4: Подготовьте документы при необходимости

Если вам нужны документы об оказании услуги:

Сообщите об этом менеджеру при подтверждении заказа

Подготовьте паспортные данные для оформления акта

Что делать не нужно:

Не разбирайте технику самостоятельно — специалисты сделают это более профессионально

Не перемещайте тяжелую технику — это работа наших грузчиков



Специалисты приедут в согласованное время, аккуратно вынесут и погрузят технику. Мы берем на себя все заботы — от выноса до транспортировки на переработку.

Сервис «Убери» — думаем о вашем комфорте.