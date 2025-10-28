Чек-лист: как подготовить технику к вывозу специалистами «Убери»

Как подготовить технику к вывозу специалистами «Убери»

Заказали вывоз старой техники? Отличное решение! Теперь осталось совсем немного — правильно подготовить устройства к отъезду. Мы создали простую инструкцию, которая поможет вам быстро организовать пространство перед приездом нашей команды. Весь процесс займет не более 10-15 минут.

Небольшая подготовка — это:

  • Безопасность для вас, грузчиков, самой техники и интерьера
  • Экономия времени — аккуратно подготовленные устройства будут вывезены быстрее
  • Комфорт — вся работа проходит организованно и предсказуемо

Шаг 1: Отключите от коммуникаций

Убедитесь, что техника полностью обесточена и отключена от всех систем:

  • Холодильник: отключите от электросети
  • Стиральная машина: отсоедините от водопровода и канализации. Если вы не можете сделать это самостоятельно, у нас есть дополнительная услуга по отключению стиральных машин и установке заглушек.
  • Телевизор, компьютер: отключите и сверните все провода и кабели
  • Плита: отключите от газовой магистрали или электрической сети.

Важно: Отключением газовых плит от магистрали могут заниматься только специализированные и сертифицированные службы. Проводить подобные работы самостоятельно или с привлечением внешних рабочих запрещено. Мы также не осуществляем отключение газовых плит от систем.

Шаг 2: Освободите технику от содержимого

Позаботьтесь о том, чтобы в устройствах не осталось посторонних предметов:

  • Холодильник: достаньте все продукты, снимите полки и ящики
  • Стиральная машина: убедитесь, что в барабане нет белья
  • Посудомоечная машина: извлеките всю посуду и корзины

Шаг 3: Обеспечьте свободный доступ

Подумайте о маршруте, по которому грузчики будут выносить технику:

  1. Расчистите коридоры и проходы
  2. Если есть возможность — откройте обе створки межкомнатных дверей
  3. Предупредите соседей о возможном кратковременном шуме
  4. Обеспечьте доступ к лифту или лестничной площадке

Шаг 4: Подготовьте документы при необходимости

Если вам нужны документы об оказании услуги:

  • Сообщите об этом менеджеру при подтверждении заказа
  • Подготовьте паспортные данные для оформления акта

Что делать не нужно:

  • Не разбирайте технику самостоятельно — специалисты сделают это более профессионально
  • Не перемещайте тяжелую технику — это работа наших грузчиков


 Специалисты приедут в согласованное время, аккуратно вынесут и погрузят технику. Мы берем на себя все заботы — от выноса до транспортировки на переработку.

Сервис «Убери» —  думаем о вашем комфорте.