Заказали вывоз старой техники? Отличное решение! Теперь осталось совсем немного — правильно подготовить устройства к отъезду. Мы создали простую инструкцию, которая поможет вам быстро организовать пространство перед приездом нашей команды. Весь процесс займет не более 10-15 минут.
Небольшая подготовка — это:
- Безопасность для вас, грузчиков, самой техники и интерьера
- Экономия времени — аккуратно подготовленные устройства будут вывезены быстрее
- Комфорт — вся работа проходит организованно и предсказуемо
Шаг 1: Отключите от коммуникаций
Убедитесь, что техника полностью обесточена и отключена от всех систем:
- Холодильник: отключите от электросети
- Стиральная машина: отсоедините от водопровода и канализации. Если вы не можете сделать это самостоятельно, у нас есть дополнительная услуга по отключению стиральных машин и установке заглушек.
- Телевизор, компьютер: отключите и сверните все провода и кабели
- Плита: отключите от газовой магистрали или электрической сети.
Важно: Отключением газовых плит от магистрали могут заниматься только специализированные и сертифицированные службы. Проводить подобные работы самостоятельно или с привлечением внешних рабочих запрещено. Мы также не осуществляем отключение газовых плит от систем.
Шаг 2: Освободите технику от содержимого
Позаботьтесь о том, чтобы в устройствах не осталось посторонних предметов:
- Холодильник: достаньте все продукты, снимите полки и ящики
- Стиральная машина: убедитесь, что в барабане нет белья
- Посудомоечная машина: извлеките всю посуду и корзины
Шаг 3: Обеспечьте свободный доступ
Подумайте о маршруте, по которому грузчики будут выносить технику:
- Расчистите коридоры и проходы
- Если есть возможность — откройте обе створки межкомнатных дверей
- Предупредите соседей о возможном кратковременном шуме
- Обеспечьте доступ к лифту или лестничной площадке
Шаг 4: Подготовьте документы при необходимости
Если вам нужны документы об оказании услуги:
- Сообщите об этом менеджеру при подтверждении заказа
- Подготовьте паспортные данные для оформления акта
Что делать не нужно:
- Не разбирайте технику самостоятельно — специалисты сделают это более профессионально
- Не перемещайте тяжелую технику — это работа наших грузчиков
Специалисты приедут в согласованное время, аккуратно вынесут и погрузят технику. Мы берем на себя все заботы — от выноса до транспортировки на переработку.
