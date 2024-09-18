Блог

Почему нельзя просто отнести старый телевизор в мусорный контейнер?

Как стройматериалы после ремонта вредят природе, если выбросить их не туда?

Что делать с надоевшей мебелью?



О том, как правильно и экологично избавиться от хлама, рассказали сегодня в программе «Доброе утро» на Первом канале.