Почему нельзя просто отнести старый телевизор в мусорный контейнер?
Как стройматериалы после ремонта вредят природе, если выбросить их не туда?
Что делать с надоевшей мебелью?
О том, как правильно и экологично избавиться от хлама, рассказали сегодня в программе «Доброе утро» на Первом канале.
Дмитрий Иванов, генеральный директор экотакси «Убери», рассказал о том, как работает наш сервис по вывозу ненужных вещей, и почему важно передавать ненужные вещи и технику на переработку:
«Все опасные компоненты мы передаем лицензированным организациям на обезвреживание. Крупногабаритную мебель и технику на предприятии перемалывает шредер — 80 тонн за час. Металл отправляется к производителям, чтобы стать новой техникой или деталями, мебель — превращается в стружку и используется на бетонных заводах в качестве экологичного горючего».
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