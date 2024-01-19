Акция "Платим за металл" экотакси Убери и МЕГАБАК г. Москва и Московская область

20 000 холодильников сдали на утилизацию в 2023 году
Делимся успехами 2023 года - сколько заказов мы обработали, что вывозили чаще всего, какие награды получили? Рассказываем!
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Делимся успехами 2023 года - сколько заказов мы обработали, что вывозили чаще всего, какие награды получили? Рассказываем!
Объем сбора техники по программам утилизации вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, превысив 44,2 тыс. заказов
Как просто и быстро вывезти все ненужные вещи.