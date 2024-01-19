Акция "Платим за металл" экотакси Убери и МЕГАБАК г. Москва и Московская область
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Акция «Платим за металл» экотакси «Убери» и МЕГАБАК

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О проекте

🌿 ЭКО-АКЦИЯ: "Платим за металл"

🔹 От Экотакси "Убери" и компании "Мегабак"

❗️ Только с 3-х предметов и весом от 150 кг!


👉 Какие металлические предметы мы заберём:


  • Холодильник - 400 руб
  • Стиральная машина - 300 руб
  • Газовая плита - 200 руб
  • Электрическая плита - 200 руб
  • Посудомоечная машина - 200 руб
  • Чугунная ванна - 600 руб
  • Металлическая дверь - 400 руб
  • Духовой шкаф - 200 руб
  • Стальная ванна - 200 руб
  • Велотренажёр - 200 руб
  • Чугунная батарея - 300 руб
  • Стальная батарея - 200 руб

💰 За каждый предмет - деньги на ваш счёт!

🆓 Дополнительно: вывоз мелкой бытовой техники бесплатно!

📞 Звоните уже сейчас, чтобы воспользоваться акцией!

Как принять участие в акции

  1. Первый этап

    Определите категорию вещей

  2. Этап второй

    Закажите вывоз экотакси Убери

  3. Третий этап

    Дождитесь получения SMS с подарочным промокодом от спонсоров

  4. Четвертый этап

    Сдайте наибольшее количество вещей

  5. Пятый этап

    По итогам акции самые активные участники получат ценные призы

Категории вещей

  • Вещи в пригодном состоянии для повторного использования
    • Посуда/мелкая бытовая техника: СВЧ, телевизор, фен, миксер, электрочайник, компьютер, ноутбук
       
    • Крупногабаритная бытовая техника: холодильники, электрические плиты, стиральные машины, посудомоечные машины
       
    • Медицинские кровати, кресла-каталки, ходунки, костыли
       
    • Крупногабаритная мебель от 2000 года производства

  • Вещи на переработку
    • Крупногабаритная бытовая техника: холодильники, газовые/электрические плиты, стиральные машины, посудомоечные машины
       
    • Ванны, металлические двери

Оформить заказ экотакси

Закажите вывоз через форму ниже
или по номеру телефона +7 495 476-44-99

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