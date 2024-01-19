Акция "Платим за металл" экотакси Убери и МЕГАБАК г. Москва и Московская область

Дата вывоза на утилизацию Шаг 1 из 3 Заказать услугу можно по телефону +7 (495) 414-11-24 и номер или заполните форму ниже. Выберите дату Введите удобную Вам дату вывоза, если точно ещё не решили, можно пропустить Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности Далее

Что нужно вывезти Шаг 1 из 3 Перечислите вещи, которые тоже хотите вывести. Если точно ещё не решили, можете пропустить этот вопрос Телевизор, холодильник, плита, старый диван Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности Далее

Каким способом с Вами связаться ? Шаг 1 из 3 Укажите Ваш номер телефона и удобный тип связи. Звонок по указанному номеру What's app Выберите способ связи * Нажимая на кнопку "отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности, размещенной по адресу: https://uberi.pro/politic Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности Отправить заявку