Экотакси "Убери": вывоз ненужных вещей без лишних хлопот | Переработка мебели, техники, электроники г. Москва и Московская область

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Старая мебель, вышедшая из строя, или «уставшая» бытовая техника, чугунные ванны и металлические двери – хлам неуклонно заполняет квартиры и офисы. Экотакси «Убери» поможет с вывозом ненужных вещей быстро, надежно, даже если в доме нет лифта.

Что мы забираем

Команда профессионалов экотакси «Убери» заберёт на переработку б/у диваны и рассохшиеся платяные шкафы, старые стиральные машины и холодильники, газовые плиты и посудомоечные машины.

Вывезем всё, что вам мешает:

бытовая и оргтехника;

металлические изделия;

старая мебель;

вторичные ресурсы (пластик, шины, ёлку после Нового года);

сантехника;

электроника;

крупногабаритные отходы.

Просто выбросить всё это в контейнер у дома нельзя. Для крупногабаритных отходов оборудуют специальные площадки, но они есть не во всех дворах. За несанкционированные свалки крупногабарита могут оштрафовать: граждане заплатят до 2 тысяч рублей, а компании – до 250 тысяч рублей.

Электроника и бытовая техника часто содержит компоненты, потенциально опасные для здоровья человека и окружающей среды. Такие приборы важно правильно утилизировать.

Вывоз хлама

Если мебель вышла из моды, а техника – из строя, пора отправить её в утиль. Профессиональный экипаж экотакси для вывоза ненужных вещей «Убери» приедет к вам домой или в офис в любое удобное время – даже в выходные.

Самостоятельно тащить предметы по лестницам или выносить на лестничную площадку не придется. Также не нужно упаковывать вещи или сортировать их по категориям. Специалисты сами демонтируют технику, погрузят и отвезут на переработку.

Вывоз мелкой бытовой техники

Старые утюги, фены, микроволновки, тостеры, электрочайники и кофеварки требуют правильной утилизации: в мусорный контейнер во дворе их отнести нельзя. Хотите быть уверенными, что электроника не отправится на полигон, а точно попадёт на предприятие по переработке? Свяжитесь с нами, мы заберем любую мелкую бытовую технику и доставим её на проверенные заводы по переработке. Так вещи получают вторую жизнь и заново используются в производстве.

Подготовка квартиры к заселению

Планируете продавать квартиру или готовитесь к ремонту? Лишняя мебель, старая сантехника, оконные рамы, которые ждут своего часа на балконе, вам точно ни к чему. Сейчас важно по максимуму освободить помещение от хлама. Демонтаж объектов, вывоз строительного мусора и других ненужных вещей – наша задача.

Платно или бесплатно

Крупногабаритную технику специалисты из «Убери» заберут бесплатно, мебель и другие вторресурсы за минимальную плату. Если вы заказываете бесплатный вывоз вещей, перед приездом экипажа самостоятельно отключите стиральные и посудомоечные машины от водоcнабжения, обесточьте электроприборы, вызовите газовую службу, если планируете избавиться от газовой плиты.

Если утилизируемые объекты не проходят через межкомнатные или входные двери, демонтируйте двери до приезда экотакси – самостоятельно или вызвав мастера.

Вывоз мебели, мелкой бытовой техники и электроники платный, демонтаж входит в стоимость услуги. Переработка таких предметов обойдется компаниям-утилизаторам дороже, так как не из всех компонентов можно получить вторичное сырье для дальнейшего его использования в производстве.

Почему экотакси «Убери» – это удобно

В один клик. Вы оставляете заявку на сайте или в мессенджере – и уже в этот же день избавляетесь от ненужных вещей.

Удобное время. Выберете оптимальный вариант: в будни или выходные, в то же день или на следующий.

Правильная утилизация. Мы сотрудничаем с проверенными утилизаторами отходов, так что ваши вещи точно не окажутся на свалке, а будут переработаны на предприятии.

Оперативное расхламление. За один раз можно вывезти до 20 крупногабаритных предметов. В среднем специалисты экотакси укладываются в полчаса.

Широкая география. Москва и область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Воронеж, Самара, Волгоград, Пермь.

Убирая старое вместе с «Убери», вы помогаете планете.