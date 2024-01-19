Партнеры экотакси Убери/Шатура мебель г. Москва и Московская область

«Убери» и ШАТУРА: красиво и экологично

О проекте

Планируете покупку новой мебели и собственный стильный интерьер? Осталось разобраться с ненужными вещами, которые загромождают ваше идеальное пространство. С экотакси «Убери» вам не придется разбирать старые шкафы или вытаскивать матрасы из подъезда — команда профессионалов приедет в любое удобное время и заберет все лишнее на переработку.

Вместе с лидером продаж мебели собственного производства МК «Шатура» дарим уникальную возможность: совершите покупку онлайн или в любом магазине сети «Шатура» Москвы и Московской области и закажите бесплатный вывоз старой мебели от экотакси «Убери».

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

    Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте

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Что входит в услугу

  • Экипаж

    Вызов экипажа

  • Бесплатная погрузка

    Спуск с любого этажа (даже без лифта)

  • Высокая скорость работы

    Погрузка в специализированный транспорт

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