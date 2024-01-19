Партнеры экотакси Убери/Шатура мебель г. Москва и Московская область

20 000 холодильников сдали на утилизацию в 2023 году
Делимся успехами 2023 года - сколько заказов мы обработали, что вывозили чаще всего, какие награды получили? Рассказываем!
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Планируете покупку новой мебели и собственный стильный интерьер? Осталось разобраться с ненужными вещами, которые загромождают ваше идеальное пространство. С экотакси «Убери» вам не придется разбирать старые шкафы или вытаскивать матрасы из подъезда — команда профессионалов приедет в любое удобное время и заберет все лишнее на переработку.
Вместе с лидером продаж мебели собственного производства
МК «Шатура» дарим уникальную возможность: совершите покупку онлайн или в любом магазине сети
«Шатура» Москвы и Московской области и закажите бесплатный вывоз старой мебели от экотакси «Убери».
Вместе с лидером продаж мебели собственного производства МК «Шатура» дарим уникальную возможность: совершите покупку онлайн или в любом магазине сети «Шатура» Москвы и Московской области и закажите бесплатный вывоз старой мебели от экотакси «Убери».
Делимся успехами 2023 года - сколько заказов мы обработали, что вывозили чаще всего, какие награды получили? Рассказываем!
Клиентами экотакси «Убери» за первую половину 2023 года стали более 25 тысяч человек, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года
Как просто и быстро вывезти все ненужные вещи.
Разберем, как правильно сортировать стекло, металл, макулатура, пластик, текстиль, электронику и мебель