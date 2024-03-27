Как правильно сортировать и перерабатывать бытовые отходы: стекло, пластик, макулатура и другие материалы г. Москва и Московская область

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Как сортировать отходы перед вывозом на переработку

4 миллиона га — такова площадь полигонов ТКО в России на 2021 год. Можно сказать, что в нашей стране есть своя «мусорная Дания». На переработку попадает всего 7% от общего объема отходов. Сегодня повторно используется в производстве:

30% макулатуры;

20% полиэтилена и 17% полипропилена;

12% термопластика;

7,5% стекла.

Каждый из нас может начать с себя, чтобы исправить экологическую ситуацию в целом. Стекло, макулатура, пластиковые и металлические изделия подлежат переработке.

Стекло

Качество изделий из переработанного стекла не снижается, сколько бы раз его ни переплавляли.

Что принимают:

все виды бутылок;

банки;

флаконы;

посуда;

стеклобой.

Что не принимают:

стекла (автомобильные, оконные, ламповые);

бутылки от подсолнечного масла и других жирных субстанций;

хрусталь с добавлением свинца;

кинескопы от телевизоров и компьютеров;

керамические, фаянсовые, фарфоровые изделия.



Как правильно подготовить стекло

Отмывать с хлоркой каждую стеклянную бутылку не нужно. Но важно промыть ее водой, чтобы не испортить целую партию вторичного сырья пищевыми или химическими отходами. После мытья просушите стекло, снимите крышечки, дозаторы, наклейки.

Металл

Металл — также благодарный материал, который не теряет своих свойств при вторичном использовании.

Например, жестяная банка станет стальной заготовкой для производства нового автомобиля, строительства дома или создания турбины.

Макулатура

Бумажные отходы при переработке служат еще 4–5 производственных циклов.

Что принимают:

книги, журналы, печатные издания, рекламные брошюры;

тетради, альбомы;

картон;

старые документы и письма;

бумажные обрезки.



Что не принимают:

куски обоев;

пачки из-под сигарет;

салфетки, туалетная бумага и бумажные полотенца;

калька и наждачка;

промасленная бумага для выпечки;

мокрая бумага, влажность которой превышает 15%;

картонная упаковка из-под яиц принимается не во всех пунктах;

вощеная, ламинированная и фотобумага;

пачки из-под молока и соков;

кассовые чеки и факсы;

одноразовая посуда;

коробки из-под пиццы;

обертки от шоколадок и конфет;

бумага из медицинских и химических лабораторий.

Если при надрыве упаковки внутри бумажного изделия нет пленки и внутреннего слоя белого цвета, то макулатуру можно отправить на переработку.

Как правильно подготовить макулатуру

Картон отделить от остальных отходов. Отсортировать по цветам (черно-белую бумагу отделить от цветной). Убрать посторонние металлические и упаковочные предметы (скрепки, кнопки, ткань, файлы, скотч). Разложить по стопкам. Ориентируйтесь, чтобы в каждой стопке макулатура была однородной. Стопки обвязать бечевкой и сложить в картонные коробки или мешки. Отвезти в пункт приема макулатуры или вызвать сервис по вывозу ненужных вещей «Убери».

Пластик и пластмасса

Пластиковые отходы могут гнить в земле столетиями, загрязняя токсичными веществами почву и воду. Пока не все пластиковые изделия можно переработать.

Как определить вид пластика

На каждом пластиковом изделии есть обозначение — треугольник из закругленных стрелочек с номером внутри. Под треугольником также наносят буквенные символы.

Посмотрите на цифру, и вы поймете, какой вид изделия перед вами:

полиэтилентерефталат (PETЕ) — это прозрачные бутылки из-под воды, молока, йогуртов и других напитков, флаконы для косметики и шампуней;

высокоплотный полиэтилен (PEHD или HDPE) — это флаконы, канистры, крышки для бутылок, бутылки из-под моющих, чистящих, косметических средств;

поливинилхлорид (PVC) — это прозрачная упаковка пищевых продуктов, упаковки из-под лекарств, оконные рамы, игрушки;

низкоплотный полиэтилен (LDPE или PEBD) — это контейнеры для еды, упаковочная пленка, упаковки косметических средств, стирального порошка, пластиковые пакеты, разделочные доски, крышки от 19-литровых бутылок;

полипропилен (PP) — это упаковки пищевых продуктов, стаканы для йогуртов, цветочные кашпо, баночки из-под косметики, упаковки для линз, капсулы от шоколадных яиц;

полистирол (PS) - это одноразовая посуда, стаканы для йогуртов, лотки для бумаг, овощей, фруктов, коробки для компакт-дисков и яиц, пищевые контейнеры;

другие категории (OTHER) — другие виды пластика и смешанный пластик. Это тюбики для зубной пасты, упаковки замороженных продуктов и сыра, кофе, корма для животных, детские бутылочки из поликарбоната.

Пока пластик без маркировки и пластик с маркировкой 3 и 7 не принимают на переработку. Но, возможно, скоро можно будет сдавать на переработку все виды пластика. Матовые белые и бутылки ярких цветов чаще всего не принимаются из-за содержания в пластике красителей, которые меняют его структуру, делая менее вязкой. Малопригоден для вторичной переработки и многослойный PET.

Если на изделии нет маркировки, отправляйте его в контейнер для смешанных отходов.

Куда сдавать пластик

Сейчас на многих площадках по сбору ТКО стоят отдельные контейнеры для пластика. Бросать туда можно не весь пластик, а только маркированный номером 1, 2 и 4. Также вы можете отнести пластиковые бутылки в фандоматы, которые есть уже почти в каждом крупном городе.

Ваша пластиковая бутылка — это:

1 новая футболка (для ее производства нужно 7 бутылок);

1 флисовая куртка (25 бутылок);

1 стул из пластмассы (110 бутылок);

ковролин для покрытия одной комнаты (1200 бутылок).



Как правильно подготовить пластиковую тару

Снимите крышечки, дозаторы, этикетки. Промойте емкости водой. Высушите тару. По возможности сомните каждое изделие, чтобы объем отходов был меньше.

Текстиль

Ненужную одежду можно как отправить на переработку, так и отнести в социальные и благотворительные фонды. Для этого приведите одежду и текстиль в порядок, постирайте и отсортируйте по категориям:

мужская, женская, детская одежда;

зима, лето;

свитера, толстовки, кофты;

одежда из джинсовой ткани;

деловые костюмы;

головные уборы;

шарфы, перчатки, варежки;

аксессуары.

Электроника и мебель

Вышедшие из строя или просто старые приборы принимают в магазинах электроники. Часто за осознанное отношение к природе можно получить скидку на покупку новой техники. То же самое касается и ненужной мебели.

Крупногабаритную бытовую технику или старый шкаф можно вывезти с помощью профессионалов. Закажите услугу, и специалисты экотакси «Убери» приедут в течение 2 часов, вынесут и погрузят любые виды отходов и гарантированно доставят их на предприятия по переработке.

Потенциально опасные отходы, которые нужно сдавать в специальные пункты приема:

батарейки и аккумуляторы;

электроника;

медикаменты;

люминесцентные лампы;

автомобильные шины;

ртутные градусники;

удобрения, лаки, краски и другие продукты химической промышленности;

полиэтилен.

Даже маленькая батарейка способна отравить целый водоем и его прибрежную зону в радиусе 20 кв.м. Такие отходы принимают в супермаркетах, магазинах электроники, аптеках — нужно выяснять в каждом случае отдельно.

Сколько заплатят за отходы

Стоимость вторсырья, которое вы сдаете на переработку в пунктах приема, зависит и от условий конкретного пункта, и от политики региона.

Средняя цена за килограмм:

макулатура — 5–40 рублей;

жестяные изделия — 45–50 рублей;

стекло — 3–5 рублей.

Как хранить отходы

Определите под каждую категорию отходов свое место: отдельные ведра, коробки, мешки, контейнеры, корзины — для разных категорий мусора. Например, стеклотару можно хранить в деревянном ящике на балконе или в подвале, для бумаги — выделить картонную коробку в сухом месте, а пластик складывать в отдельное ведро на кухне.

Как упаковать и транспортировать отходы

Деревянные и картонные коробки. Задействуйте упаковку от бытовой техники, коробки из-под обуви или ящики из-под фруктов, чтобы доставить отходы в пункты по переработке.

Какой размер выбрать:

небольшие (до 40 л.) — для тяжелых вещей (посуда, книги, мелкие бытовые приборы);

средние (до 70 л.) — для ненужной одежды;

большие (90–160 л.) — для легких объемных вещей (постельное белье, пледы, мягкие игрушки).

Правильно закройте коробку и обмотайте ее скотчем, чтобы она выдержала достаточный вес. Подпишите каждую коробку, чтобы не забыть, где что лежит.

Мешки. Тканевые или пропиленовые мешки «из-под картошки» подойдут для строительного мусора и тяжелых предметов.

Вакуумные пакеты идеальны для упаковки объемных мягких вещей — зимняя одежда, одеяла, постельное белье.

Защитные уголки используйте для транспортировки мебели и бытовой техники в случае, если вам важно не поцарапать предметы.

Все отходы, которые вы приносите в пункты приема, в дальнейшем отправляются на предприятия по переработке и получают вторую жизнь. Использовать вторичное сырье выгоднее, так как оно снижает стоимость производства. А еще благодаря замкнутому циклу сохраняются природные ресурсы: например, чтобы изготовить новую партию бумаги, не придется снова рубить деревья.