Скидки на вывоз ненужных вещей для жителей Level Home

Совместно с экотакси «Убери» Level Home делает комфортным для жителей вывоз ненужных вещей, бытовой техники, старой мебели, мусора после ремонта и крупногабаритных вещей. Вы можете оставить всю тяжелую работу на команду «Убери» - наши специалисты приедут в удобное для вас время, вынесут, погрузят вещи в спецтранспорт и отправят на утилизацию.



А для жителей «Level Причальный», «Павелецкая Сити», «Level Амурская», «Level Нагатинская», «Level Стрешнево», «Level Павелецкая», «Level Кутузовский» и «Level Мичуринский» на вывоз ненужных вещей действует постоянная скидка 10% на услуги вывоза при оформлении заказа по номеру телефона

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