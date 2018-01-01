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Экотакси "Убери"
Скидки на вывоз для жителей

Удобный вывоз хлама для жителей Level

Скидки на вывоз ненужных вещей для жителей Level Home

Совместно с экотакси «Убери» Level Home делает комфортным для жителей вывоз ненужных вещей, бытовой техники, старой мебели, мусора после ремонта и крупногабаритных вещей. Вы можете оставить всю тяжелую работу на команду «Убери» - наши специалисты приедут в удобное для вас время, вынесут, погрузят вещи в спецтранспорт и отправят на утилизацию.

А для жителей «Level Причальный», «Павелецкая Сити», «Level Амурская», «Level Нагатинская», «Level Стрешнево», «Level Павелецкая», «Level Кутузовский» и «Level Мичуринский» на вывоз ненужных вещей действует постоянная скидка 10% на услуги вывоза при оформлении заказа по номеру телефона

+7 (499) 938-90-99

  • Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

  • Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость

  • Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте

Освободи пространство от лишнего

Что входит в услугу вывоза ненужных вещей

  • Экипаж

    Вызов экипажа

  • Бесплатная погрузка

    Спуск с любого этажа

    За ручной спуск с 6 этажа и выше требуется доплата

  • Бесплатный вывоз крупной бытовой техники и предеметов из металла

    Погрузка в специализированный транспорт

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Level Home

Level Home