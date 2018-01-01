Скидки на вывоз ненужных вещей для жителей Level Home
Совместно с экотакси «Убери» Level Home делает комфортным для жителей вывоз ненужных вещей, бытовой техники, старой мебели, мусора после ремонта и крупногабаритных вещей.
Вы можете оставить всю тяжелую работу на команду «Убери» - наши специалисты приедут в удобное для вас время, вынесут, погрузят вещи в спецтранспорт и отправят на утилизацию.
А для жителей «Level Причальный», «Павелецкая Сити», «Level Амурская», «Level Нагатинская», «Level Стрешнево», «Level Павелецкая», «Level Кутузовский» и «Level Мичуринский» на вывоз ненужных вещей действует постоянная скидка 10% на услуги вывоза при оформлении заказа по номеру телефона
+7 (499) 938-90-99
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Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку
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Спуск и погрузка в спецтранспорт включена в стоимость
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Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте
Освободи пространство от лишнего
Что входит в услугу вывоза ненужных вещей
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Вызов экипажа
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Спуск с любого этажа
За ручной спуск с 6 этажа и выше требуется доплата
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Погрузка в специализированный транспорт