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Как вывезти ёлку после праздников

Кто и как будет выносить ёлку после праздников? Почему это не так легко, как кажется на первый взгляд и нужно ли беспокоиться тем, кто использует искусственные ёлки, ведь периодически их также надо обновлять.

23.12.2024