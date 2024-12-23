Как вывезти ёлку после праздников
Кто и как будет выносить ёлку после праздников? Почему это не так легко, как кажется на первый взгляд и нужно ли беспокоиться тем, кто использует искусственные ёлки, ведь периодически их также надо обновлять.
Экотакси «Убери» оказывает комплексные услуги по вывозу сломанной бытовой техники, старой мебели, ненужного хлама и крупногабаритных вещей для жителей ЖК партнеров. Мы поможем экологично избавиться от ненужных вещей и сохранить свое время и силы. Ежегодно для жителей «Домжилсервис», «Комфорт видное», Самолет-прайм», «Ук Глобус», «Татьянин парк», «Цветочные поляны», «Эко Бунино», «Зеленые аллеи» и «Яузские Зори» проводятся сезонные акции по расхламу и вывозу ненужных вещей.
Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку
Ручной спуск до 5 этажа включительно (даже без лифта)
Погрузка в транспорт и отправка вещей на переработку
Вызов экипажа в выбранный временной диапазон
Ручной спуск до 5 этажа включительно (даже без лифта)
Погрузка в транспорт и отправка вещей на переработку
Кто и как будет выносить ёлку после праздников? Почему это не так легко, как кажется на первый взгляд и нужно ли беспокоиться тем, кто использует искусственные ёлки, ведь периодически их также надо обновлять.
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