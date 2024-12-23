+7 (495) 414-11-24
Экотакси "Убери"

Экотакси «Убери» поможет жителям с вывозом всех ненужных вещей на переработку

Решение для жителей

Экотакси «Убери» оказывает комплексные услуги по вывозу сломанной бытовой техники, старой мебели, ненужного хлама и крупногабаритных вещей для жителей ЖК партнеров. Мы поможем экологично избавиться от ненужных вещей и сохранить свое время и силы. Ежегодно для жителей «Домжилсервис», «Комфорт видное», Самолет-прайм», «Ук Глобус», «Татьянин парк», «Цветочные поляны», «Эко Бунино», «Зеленые аллеи» и «Яузские Зори» проводятся сезонные акции по расхламу и вывозу ненужных вещей.

  • Заберем все

    Вывезем мебель, технику, старые и ненужные вещи, вторесурсы на переработку

  • Забудьте о тяжестях

    Ручной спуск до 5 этажа включительно (даже без лифта)

  • С заботой об экологии

    Погрузка в транспорт и отправка вещей на переработку

Закажи на переработку

Что входит в услугу

  • Экипаж

    Подача авто

    Вызов экипажа в выбранный временной диапазон

  • Бесплатная погрузка

    Такелаж

    Ручной спуск до 5 этажа включительно (даже без лифта)

  • Бесплатный вывоз крупной бытовой техники и предеметов из металла

    Логистика

    Погрузка в транспорт и отправка вещей на переработку

Заказать вывоз

Перезвоним в течение 5 минут !

Ваше имя *
*
Электронная почта
Вывоз бытовой техники на переработку

Новости Экотакси