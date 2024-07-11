Нельзя отнести стиралку на свалку: закон запрещает выбрасывать в контейнеры для бытового мусора бытовую технику, системные блоки, жесткие диски, платы и компьютеры.
Какие есть варианты:
- продать или отдать б/у технику;
- разобрать на компоненты и продать или сдать на металлолом каждую часть отдельно;
- отправить машинку на переработку полностью.
Рассмотрим каждый способ отдельно.
Продать или отдать
Устаревшую, но рабочую технику можно:
- продать по объявлению на сайтах типа Авито;
- отдать бесплатно знакомым или по объявлению;
- отвезти стиральную машинку на дачу.
Технику придется отключить от системы водоснабжения и транспортировать.
Если вы умеете это делать и у вас есть собственный автомобиль — отлично! Тогда тратами можно считать только ваше время и стоимость бензина, необходимого на дорогу. Если же нет, придется вызывать специалиста и заказывать доставку техники до дачи.
Разобрать на компоненты
Что представляет ценность в стиральной машине?
Двигатель — на 10% состоит из меди. В двигателе содержатся и другие металлы, подходящие для переработки: бронза, алюминий, баббит, латунь, цинк.
В барабане — 2–5 килограммов нержавеющей стали. В некоторых случаях — никель, более дорогостоящий металл.
Свинцовые утяжелители — расположены в контейнере в верхней части машины.
Медь — в составе электрокомпонентов.
Пружины, крепления, подшипники можно использовать для сдачи на лом.
Корпус производят из пластика, его придется утилизировать отдельно. Внутренние ребра жесткости и другие металлические элементы примут в пунктах приема лома.
*При демонтаже распределите компоненты по видам металлов — у каждого из них своя стоимость.
Продать составляющие по отдельности
Выгоднее продавать элементы техники по отдельности, чем сдавать их на металлолом:
- за рабочий двигатель можно выручить 1–2 тысячи рублей;
- за модуль — 700–1500 рублей;
- за бак предлагают 2500–5000 рублей;
- цена расходников зависит от их состояния.
Сдать составляющие на металлолом
Сдавать компоненты, отсортированные по содержащемуся в них цветному металлу, выгоднее, чем привезти в пункт приема целую машинку:
- до 2 кг меди можно извлечь из техники и сдать в среднем по 600 рублей за кг;
- 1 кг нержавейки из барабана стоит около 100 рублей, за весь 5 килограммовый барабан получается от 500 рублей;
- алюминиевые, цинковые и латунные детали сдаются отдельно.
*Сдавая детали на металлолом по отдельности, вы получите 1500–2000 рублей.
Как разобрать стиральную машину
Будьте осторожны! Используйте защитные перчатки и очки.
Почитайте инструкцию, чтобы представлять расположение деталей и понимать устройство модели.
У стиралок марки Samsung:
- лоток легко демонтировать, открутив два самореза;
- ТЭН расположен под передней крышкой, прямо под баком загрузки, быстро и легко снимается.
Производитель машин Ariston не предусмотрел возможность замены элементов, так что бак придется разрезать на части.
У машинок Bosh есть специальный гаечный ключ, в нижней части устройства.
Барабан моделей «Атлант» разбирается на части при откручивании болтов.
Отправить на переработку целиком
В крупных маркетах принимают старую электронику и даже дают скидку на покупку новой техники.
*При оформлении заказа на новую машинку, укажите, что вам нужно вывезти старую.
Экотакси «Убери» заберёт технику бесплатно, самостоятельно вынесет из дома или квартиры и транспортирует на предприятие по переработке.
Да, вы не заработаете эту тысячу рублей, зато:
- сэкономите несколько часов своей жизни;
- избавитесь от необходимости устранять последствия демонтажа;
- будете уверены, что техника утилизирована правильно на лицензированном заводе;
- проведёте время за приятным занятием вместо того, чтобы разбираться, ковыряться, убираться, ругаться, искать пункты приема и тащить детали на другой конец города;
- сохраните свою кожу от порезов и ушибов;
- избавитесь от транспортных расходов;
- выручите от 300 рублей, если у вас 3 и более крупногабаритных металлических предмета.
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