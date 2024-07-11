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Нельзя отнести стиралку на свалку: закон запрещает выбрасывать в контейнеры для бытового мусора бытовую технику, системные блоки, жесткие диски, платы и компьютеры.

Какие есть варианты:

продать или отдать б/у технику; разобрать на компоненты и продать или сдать на металлолом каждую часть отдельно; отправить машинку на переработку полностью.

Рассмотрим каждый способ отдельно.

Продать или отдать

Устаревшую, но рабочую технику можно:

продать по объявлению на сайтах типа Авито;

отдать бесплатно знакомым или по объявлению;

отвезти стиральную машинку на дачу.

Технику придется отключить от системы водоснабжения и транспортировать.

Если вы умеете это делать и у вас есть собственный автомобиль — отлично! Тогда тратами можно считать только ваше время и стоимость бензина, необходимого на дорогу. Если же нет, придется вызывать специалиста и заказывать доставку техники до дачи.

Разобрать на компоненты

Что представляет ценность в стиральной машине?

Двигатель — на 10% состоит из меди. В двигателе содержатся и другие металлы, подходящие для переработки: бронза, алюминий, баббит, латунь, цинк.

В барабане — 2–5 килограммов нержавеющей стали. В некоторых случаях — никель, более дорогостоящий металл.

Свинцовые утяжелители — расположены в контейнере в верхней части машины.

Медь — в составе электрокомпонентов.

Пружины, крепления, подшипники можно использовать для сдачи на лом.

Корпус производят из пластика, его придется утилизировать отдельно. Внутренние ребра жесткости и другие металлические элементы примут в пунктах приема лома.

*При демонтаже распределите компоненты по видам металлов — у каждого из них своя стоимость.

Продать составляющие по отдельности

Выгоднее продавать элементы техники по отдельности, чем сдавать их на металлолом:

за рабочий двигатель можно выручить 1–2 тысячи рублей;

за модуль — 700–1500 рублей;

за бак предлагают 2500–5000 рублей;

цена расходников зависит от их состояния.

Сдать составляющие на металлолом

Сдавать компоненты, отсортированные по содержащемуся в них цветному металлу, выгоднее, чем привезти в пункт приема целую машинку:

до 2 кг меди можно извлечь из техники и сдать в среднем по 600 рублей за кг;

можно извлечь из техники и сдать в среднем по 600 рублей за кг; 1 кг нержавейки из барабана стоит около 100 рублей, за весь 5 килограммовый барабан получается от 500 рублей;

из барабана стоит около 100 рублей, за весь 5 килограммовый барабан получается от 500 рублей; алюминиевые, цинковые и латунные детали сдаются отдельно.

*Сдавая детали на металлолом по отдельности, вы получите 1500–2000 рублей.



Как разобрать стиральную машину

Будьте осторожны! Используйте защитные перчатки и очки.

Почитайте инструкцию, чтобы представлять расположение деталей и понимать устройство модели.

У стиралок марки Samsung:

лоток легко демонтировать, открутив два самореза;

ТЭН расположен под передней крышкой, прямо под баком загрузки, быстро и легко снимается.

Производитель машин Ariston не предусмотрел возможность замены элементов, так что бак придется разрезать на части.

У машинок Bosh есть специальный гаечный ключ, в нижней части устройства.

Барабан моделей «Атлант» разбирается на части при откручивании болтов.

Отправить на переработку целиком

В крупных маркетах принимают старую электронику и даже дают скидку на покупку новой техники.

*При оформлении заказа на новую машинку, укажите, что вам нужно вывезти старую.

Экотакси «Убери» заберёт технику бесплатно, самостоятельно вынесет из дома или квартиры и транспортирует на предприятие по переработке.

Да, вы не заработаете эту тысячу рублей, зато:

сэкономите несколько часов своей жизни;

избавитесь от необходимости устранять последствия демонтажа;

будете уверены, что техника утилизирована правильно на лицензированном заводе;

проведёте время за приятным занятием вместо того, чтобы разбираться, ковыряться, убираться, ругаться, искать пункты приема и тащить детали на другой конец города;

сохраните свою кожу от порезов и ушибов;

избавитесь от транспортных расходов;

выручите от 300 рублей , если у вас 3 и более крупногабаритных металлических предмета.

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