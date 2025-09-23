+7 (495) 414-11-24
Экотакси "Убери"
Блог

Как часто менять матрас и как экологично избавиться от старого

Как часто менять матрас и как экологично избавиться от старого

Как часто нужно менять матрас и куда девать старый?
Гид по экологичной утилизации — чтобы сон был не только крепким, но и с чистой совестью

Вы купили новый матрас.
Удобный. Ортопедический. С эффектом «облака». Но куда деть старый?

Первая мысль просто вынести и оставить возле мусорного контейнера. 
Неправильная мысль, которая грозит штрафом для выкинувшего и экологическими неприятностями для планеты.
После 10 лет службы матрас перестает быть полезен для вас, но остаётся ценным сырьём, а не становится бесполезным мусором.
 
Рассказываем, зачем менять, почему нельзя оставлять у мусорки и как отдать старый матрас на переработку правильно.

Когда пора менять матрас?

Средний срок жизни матраса — 7–10 лет.
Даже если он выглядит «ещё нормально», внутри уже происходят тревожные процессы:

  • Размножается пылевой клещ — до 2 миллионов особей на один матрас
  • Теряются ортопедические свойства — пружины проседают, наполнитель спрессовывается
  • Появляются неприятные запахи и пятна — от пота, влаги, домашних животных

На заметку: если проснулись с болью в спине — возможно, виноват матрас.

Почему нельзя оставить матрас у мусорки?

Потому что:

  • Это незаконно
    По ст. 8.2 КоАП РФ за несанкционированный выброс крупногабаритных отходов (КГО) —
    штраф до 2 000 рублей для физлиц и до 250 000 рублей — для управляющих компаний
  • Это вредно для природы
    При соприкосновении с пищевыми отходами или жидкостями матрас отправляется только на полигон, а его поролон и синтетика разлагаются 300–500 лет
  • Это источник инфекции
    Возле обычной мусорки матрас может пролежать какое-то время, особенно если аккуратно прислонить его к задней стенке площадки. И он станет идеальным место для тараканов, клопов, плесени и грибка. Появятся они мгновенно, а выводить придется месяцами.
     

Есть только один правильный способ: отдать на переработку — до того, как он стал мусором.

Что внутри матраса и куда это всё поедет?

Даже самый изношенный матрас — это сборная конструкция из ценных материалов.

  • Пружинный блок после вторичной переплавки идёт на производство новых пружин или деталей для бытовой техники
  • Поролон, койра, холлофайбер – отличные изоляционные материалы для строительства.
  • Тканевая обивка становится промышленным материалом. Из нее получаются промышленные салфетки и армирующие слои в дорожном строительстве

.Как можно заказать вывоз матраса?

  • Оставьте заявку любым из доступных способов в выбранной организации. Обычно это можно сделать через формы на сайте, телефонные обращения и группы в социальных сетях.
  • Согласуйте удобный день и диапазон для вывоза
  • Оплатите услуги и дождитесь грузчиков. В некоторых случаях схема обратная, сначала ненужные вещи грузят и только потом вы оплачиваете вывоз. Так спокойнее, правда?
  • Наслаждайтесь свободным от старых вещей домом и собственным вкладом в будущее планеты 

Зачем это нужно?

Каждый матрас, направленный на переработку:

  • Экономит до 120 кг сырья
  • Снижает выбросы CO₂ на эквивалент 180 км на авто
  • Предотвращает загрязнение почвы и воды

Это экологичный поступок, который начинается с одного верного решения: «Я не буду выбрасывать. Я отдам на переработку».

 