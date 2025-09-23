Как часто нужно менять матрас и куда девать старый?
Гид по экологичной утилизации — чтобы сон был не только крепким, но и с чистой совестью
Вы купили новый матрас.
Удобный. Ортопедический. С эффектом «облака». Но куда деть старый?
Первая мысль просто вынести и оставить возле мусорного контейнера.
Неправильная мысль, которая грозит штрафом для выкинувшего и экологическими неприятностями для планеты.
После 10 лет службы матрас перестает быть полезен для вас, но остаётся ценным сырьём, а не становится бесполезным мусором.
Рассказываем, зачем менять, почему нельзя оставлять у мусорки и как отдать старый матрас на переработку правильно.
Когда пора менять матрас?
Средний срок жизни матраса — 7–10 лет.
Даже если он выглядит «ещё нормально», внутри уже происходят тревожные процессы:
- Размножается пылевой клещ — до 2 миллионов особей на один матрас
- Теряются ортопедические свойства — пружины проседают, наполнитель спрессовывается
- Появляются неприятные запахи и пятна — от пота, влаги, домашних животных
На заметку: если проснулись с болью в спине — возможно, виноват матрас.
Почему нельзя оставить матрас у мусорки?
Потому что:
- Это незаконно
По ст. 8.2 КоАП РФ за несанкционированный выброс крупногабаритных отходов (КГО) —
штраф до 2 000 рублей для физлиц и до 250 000 рублей — для управляющих компаний
- Это вредно для природы
При соприкосновении с пищевыми отходами или жидкостями матрас отправляется только на полигон, а его поролон и синтетика разлагаются 300–500 лет
- Это источник инфекции
Возле обычной мусорки матрас может пролежать какое-то время, особенно если аккуратно прислонить его к задней стенке площадки. И он станет идеальным место для тараканов, клопов, плесени и грибка. Появятся они мгновенно, а выводить придется месяцами.
Есть только один правильный способ: отдать на переработку — до того, как он стал мусором.
Что внутри матраса и куда это всё поедет?
Даже самый изношенный матрас — это сборная конструкция из ценных материалов.
- Пружинный блок после вторичной переплавки идёт на производство новых пружин или деталей для бытовой техники
- Поролон, койра, холлофайбер – отличные изоляционные материалы для строительства.
- Тканевая обивка становится промышленным материалом. Из нее получаются промышленные салфетки и армирующие слои в дорожном строительстве
.Как можно заказать вывоз матраса?
- Оставьте заявку любым из доступных способов в выбранной организации. Обычно это можно сделать через формы на сайте, телефонные обращения и группы в социальных сетях.
- Согласуйте удобный день и диапазон для вывоза
- Оплатите услуги и дождитесь грузчиков. В некоторых случаях схема обратная, сначала ненужные вещи грузят и только потом вы оплачиваете вывоз. Так спокойнее, правда?
- Наслаждайтесь свободным от старых вещей домом и собственным вкладом в будущее планеты
Зачем это нужно?
Каждый матрас, направленный на переработку:
- Экономит до 120 кг сырья
- Снижает выбросы CO₂ на эквивалент 180 км на авто
- Предотвращает загрязнение почвы и воды
Это экологичный поступок, который начинается с одного верного решения: «Я не буду выбрасывать. Я отдам на переработку».