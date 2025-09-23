Блог

Как часто нужно менять матрас и куда девать старый?

Гид по экологичной утилизации — чтобы сон был не только крепким, но и с чистой совестью

Вы купили новый матрас.

Удобный. Ортопедический. С эффектом «облака». Но куда деть старый?

Первая мысль просто вынести и оставить возле мусорного контейнера.

Неправильная мысль, которая грозит штрафом для выкинувшего и экологическими неприятностями для планеты.

После 10 лет службы матрас перестает быть полезен для вас, но остаётся ценным сырьём, а не становится бесполезным мусором.



Рассказываем, зачем менять, почему нельзя оставлять у мусорки и как отдать старый матрас на переработку правильно.

Когда пора менять матрас?

Средний срок жизни матраса — 7–10 лет.

Даже если он выглядит «ещё нормально», внутри уже происходят тревожные процессы:

Размножается пылевой клещ — до 2 миллионов особей на один матрас

Теряются ортопедические свойства — пружины проседают, наполнитель спрессовывается

Появляются неприятные запахи и пятна — от пота, влаги, домашних животных

На заметку: если проснулись с болью в спине — возможно, виноват матрас.

Почему нельзя оставить матрас у мусорки?

Потому что:

Это незаконно

По ст. 8.2 КоАП РФ за несанкционированный выброс крупногабаритных отходов (КГО) —

штраф до 2 000 рублей для физлиц и до 250 000 рублей — для управляющих компаний

Это вредно для природы

При соприкосновении с пищевыми отходами или жидкостями матрас отправляется только на полигон, а его поролон и синтетика разлагаются 300–500 лет

Это источник инфекции

Возле обычной мусорки матрас может пролежать какое-то время, особенно если аккуратно прислонить его к задней стенке площадки. И он станет идеальным место для тараканов, клопов, плесени и грибка. Появятся они мгновенно, а выводить придется месяцами.



Есть только один правильный способ: отдать на переработку — до того, как он стал мусором.

Что внутри матраса и куда это всё поедет?

Даже самый изношенный матрас — это сборная конструкция из ценных материалов.

Пружинный блок после вторичной переплавки идёт на производство новых пружин или деталей для бытовой техники

Поролон, койра, холлофайбер – отличные изоляционные материалы для строительства.

Тканевая обивка становится промышленным материалом. Из нее получаются промышленные салфетки и армирующие слои в дорожном строительстве

.Как можно заказать вывоз матраса?

Оставьте заявку любым из доступных способов в выбранной организации. Обычно это можно сделать через формы на сайте, телефонные обращения и группы в социальных сетях.

Согласуйте удобный день и диапазон для вывоза

Оплатите услуги и дождитесь грузчиков. В некоторых случаях схема обратная, сначала ненужные вещи грузят и только потом вы оплачиваете вывоз. Так спокойнее, правда?

Наслаждайтесь свободным от старых вещей домом и собственным вкладом в будущее планеты

Зачем это нужно?

Каждый матрас, направленный на переработку:

Экономит до 120 кг сырья

Снижает выбросы CO₂ на эквивалент 180 км на авто

Предотвращает загрязнение почвы и воды

Это экологичный поступок, который начинается с одного верного решения: «Я не буду выбрасывать. Я отдам на переработку».