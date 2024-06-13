Куда деть старые вещи при переезде | Экотакси "Убери" г. Москва и Московская область

Блог

Многие из вас сталкивались с переездом на новое место жительства, будь то квартира или собственный дом. И встает вопрос: «Куда деть старые вещи?» Ведь на новом месте хочется все приобрести новое, а не таскать за собой ненужный хлам. Конечно, не у всех сразу есть возможности приобрести новую мебель и технику, поэтому часть на первое время можно и забрать с собой. Но, в большинстве случаев, все равно вещей «на выброс» при переезде находится очень много. Итак, вы тщательно рассортировали все предметы и решили, что с вами дальше не поедет в новую жизнь.



Давайте рассмотрим варианты, что с этим делать.



Продать или отдать в хорошие руки на онлайн-площадках



Если вещи в хорошем состоянии и могут еще быть кому-то полезны, то их можно выставить на продажу в интернете на таких площадках, как «Авито» или «Юла». Стоимость лучше устанавливать небольшую – так вероятность, что это быстро купят, становится выше. Старую мебель и бытовую технику часто покупают студенты в общежитие или на съемную квартиру.



Что можно продать: одежду в хорошем состоянии, мебель, бытовую технику, спортивный инвентарь, предметы интерьера и многое другое.



Не забудьте сделать красивые фотографии и описание продаваемой вещи и указать размеры.



Отдать на благотворительность



Если у вас нет времени заниматься продажей, но вы хотите дать вещам вторую жизнь, сдайте их в благотворительные фонды или пункты приема при храмах и церквях. Вещи в хорошем состоянии отдадут тем, кто не может их приобрести.



Что можно отдать. В благотворительные фонды принимают одежду, обувь и аксессуары. В хорошем состоянии их продают в секонд-хендах или отдают нуждающимся. Непригодные для дальнейшего использования –перерабатывают, делая из них обтирочную ветошь, набивки для матрасов и диванов. Пункты приема при церквях принимают также одежду и обувь, но часто бывают запросы на мебель и бытовую технику. Так как складов при храмах нет, то крупногабаритные предметы нужно будет самостоятельно доставить по адресу.



Вывезти на утилизацию



Вещи, непригодные для дальнейшего использования: сломанную бытовую технику, рваные диваны и матрасы, ковры, шины, завалявшиеся на балконе, книги и журналы, копившиеся годами, и многое другое, можно отдать на переработку, заказав услугу по вывозу ненужных вещей в экотакси «Убери».



Специалисты приедут, самостоятельно вынесут и вывезут на переработку все, что вы решили выбросить. Если предметов много, например, стенка в гостиной, кухонный гарнитур, гардероб, мягкая мебель и т.д., можно заказать комплексную услугу вывоза мебели из 1, 2-х, 3-комнатной квартиры.



Все вещи гарантированно уедут на утилизационные предприятия, где будут правильно переработаны, а вторсырье пойдет на производство новой продукции.



Выбросить нельзя!!!



По закону отнести крупногабаритные вещи, превышающие 0,5 метра по одной из сторон, в обычный мусорный контейнер или оставить просто у подъезда нельзя — за это выпишут штраф до 5 тыс. руб. (ст. 8.2 КоАП РФ). Специализированные площадки для таких отходов есть не в каждом дворе, да и не в каждом районе. И чтобы вынести, например, диван, понадобится помощь друзей или соседей, а еще и заплатить за это.



Если поблизости контейнерной площадки нет, то вывоз можно заказать через управляющую компанию, но обычно это выходит дороже, чем услуги по вывозу ненужных вещей.



Не везите с собой старый хлам



Психологи считают, что, начиная жизнь на новом месте, не нужно перевозить все подряд, а только то, что действительно необходимо, а от остального лучше избавляться. Также в новой квартире или доме возьмите себе за правило сортировать вещи хотя бы раз год, чтобы освобождаться от старого и впускать новое в свою жизнь.



Хорошего вам переезда!