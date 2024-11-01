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Как часто вы обновляете технику? По статистике, 27% россиян покупают новые приборы каждые два-три года, 20% делают это раз в полгода. Есть даже те, кто приобретает новинки раз в два-три месяца. С каждой новой покупкой возникает вопрос: что делать с устаревшими или сломанными приборами? Сдать их в утиль становится не только экологически грамотным решением, но и важным шагом для сохранения окружающей среды. Современные компании предлагают удобные и быстрые способы избавиться от старых гаджетов, например, вывоз ненужных вещей с помощью экотакси.

Давайте разберемся, почему переработка важна, как это работает и что нужно знать, чтобы сделать процесс максимально удобным и безопасным.

Почему важно передавать ненужные вещи на утилизацию?

Бытовая техника — это не просто безобидный мусор. Многие устройства содержат компоненты, представляющие серьезную опасность для окружающей среды. Например, экраны старых мониторов и телевизоров содержат свинец, аккумуляторы включают в себя тяжелые металлы, а электронные платы пропитаны химикатами. Просто выбрасывать приборы на свалку запрещено: такое нарушение наказывается штрафом. Нужно нести их на специальную площадку, которая есть не в каждом дворе.

Утилизация техники позволяет:

Избежать загрязнения . Если выбросить технику в мусорный контейнер, она отправится на полигон, а значит, в землю попадут токсичные вещества. Это может нанести вред экосистемам на долгие годы.

. Если выбросить технику в мусорный контейнер, она отправится на полигон, а значит, в землю попадут токсичные вещества. Это может нанести вред экосистемам на долгие годы. Сохранить ресурсы . Многие материалы, содержащиеся в устройствах, могут быть переработаны и использованы повторно. Это касается не только металлов, но и пластика, стекла и даже драгоценных элементов, например золота, используемого в микросхемах.

. Многие материалы, содержащиеся в устройствах, могут быть переработаны и использованы повторно. Это касается не только металлов, но и пластика, стекла и даже драгоценных элементов, например золота, используемого в микросхемах. Сократить количество отходов. Переработка позволяет значительно снизить объемы мусора, который попадает на свалки, тем самым уменьшая нагрузку на полигоны.

Что можно утилизировать?

На утилизацию можно отправить практически любые гаджеты — от мелких бытовых приборов до крупногабаритной офисной электроники. Приведем несколько примеров:

Мелкая бытовая техника : утюги, чайники, фены, миксеры, пылесосы.

: утюги, чайники, фены, миксеры, пылесосы. Крупная бытовая техника : стиральные машины, холодильники, посудомоечные машины, кондиционеры.

: стиральные машины, холодильники, посудомоечные машины, кондиционеры. Компьютерная техника : ноутбуки, настольные компьютеры, мониторы, серверы.

: ноутбуки, настольные компьютеры, мониторы, серверы. Офисная техника: принтеры, сканеры, копировальные аппараты, телефоны, факсы.

Обратите внимание, что перед сдачей на переработку компьютеров, телефонов, флешек и других носителей важно очистить их от личной информации. Удалите все персональные данные, пароли и пин-коды, чтобы сведения не попали в чужие руки.

Как происходит вывоз на утилизацию?

Вывоз техники с помощью экотакси — это относительно новая, но очень удобная услуга, которая позволяет быстро и просто избавиться от ненужных устройств. Вот как это работает:

Оформление заявки. Оставьте заявку на сайте или по телефону. Важно указать тип прибора и удобное время для его вывоза. Вывоз техники. Экипаж экотакси прибудет к вам в назначенное время. Команда «Убери» погрузит и доставит вещи на перерабатывающее предприятие. Переработка. Металлы, пластик, стекло и другие материалы вернутся в производство и станут новыми предметами.

Преимущества экотакси

Вывоз техники на утилизацию с помощью экотакси становится все более популярной услугой, ведь это:

Быстро и удобно . Вам не нужно относить старые, поломанные и вышедшие из строя вещи в специально оборудованные зоны вывоза или приемные пункты. Хлам отправится прямо на переработку, а вам даже не придется выходить из дома.

. Вам не нужно относить старые, поломанные и вышедшие из строя вещи в специально оборудованные зоны вывоза или приемные пункты. Хлам отправится прямо на переработку, а вам даже не придется выходить из дома. Экологично . Все отходы отправляются на сертифицированные предприятия, которые строго соблюдают все нормы и регламенты.

. Все отходы отправляются на сертифицированные предприятия, которые строго соблюдают все нормы и регламенты. Выгодно. С экотакси «Убери» вы избавитесь не только от бытовых приборов, но и от ненужной мебели, сантехники, оконных рам, чугунных батарей и прочего хлама.

Вывоз ненужных вещей на переработку через сервис «Убери» — это шаг в будущее, где забота о планете сочетается с комфортом. Вы избавляетесь от хлама и вносите свой вклад в сохранение природы.

Не откладывайте на завтра! Отправьте технику на переработку сегодня и помогите сделать мир чище.