Как быстро расхламить дачу к лету: советы по уборке и переработке хлама | Вывоз хлама с дачи г. Москва и Московская область

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Уютное место семейного отдыха или склад вещей, которые «точно когда-нибудь пригодятся», — как выглядит ваша дача? Впереди — майские праздники, отличный повод привести загородный домик в порядок вместо того, чтобы отправить туда очередную партию ненужных вещей. Рассказываем, как сделать это проще.

Провести ревизию вещей

Самый простой способ преобразить пространство — не капитальный ремонт, как многие думают, а уборка. Если на вашей даче годами скапливались предметы исторического прошлого, начните с сортировки. Соберите то, чем вы точно не будете пользоваться, и разделите на 3 категории — отвезти на свалку, отдать в хорошие руки/продать или отправить на переработку.

На что обратить внимание

Есть предметы, которые способны обрести вторую жизнь. Просто выбросить их в ближайший овраг или сжечь — преступление.

Памятные вещи. Это могут быть старые фотографии или рушники с вышивкой, над которыми вечерами сидела ваша прабабушка. Такие предметы легко впишутся даже в современный интерьер — достаточно поместить их под стекло в стильную рамку.

Текстиль и одежда. Большинство дачных вещей никогда не увидят света вновь. Но одежду и постельное белье в хорошем состоянии можно отдать в благотворительные организации. Даже если они давно вышли из моды, кто-то наверняка с благодарностью возьмет их себе.

Посуда. Хорошую посуду — можно продать на интернет-сервисах для размещения объявлений или предложить знакомым. Но что делать со старыми, ржавыми, поврежденными предметами? Выделите для металлических вещей отдельный ящик под «металлолом». Керамику можно приспособить под цветочные горшки или декорирование тропинок.

Инструменты. Топоры, косы, серпы, плоскогубцы — на дачах всегда полно этого добра. То, что не нужно вам и вашим соседям, откладывайте в ящик с «металлолом».

Кстати, вместо ящика можно использовать старый железный тазик или металлическую ванну. Компании-переработчики заберут все предметы сразу вместе с емкостью.

Например, экотакси «Убери» забирает отходы лома металлов, старую мебель и бытовую технику даже с дачных участков. Команда экипажа приедет в тот же день в течение пары часов, грузчики сами донесут до машины самые тяжелые предметы и отправят их на предприятия по утилизации. Чтобы быстро и без усилий избавиться от ненужных вещей, просто оставьте заявку на сайте «Убери».

Доски и стройматериалы. Хорошие деревянные изделия пригодятся всегда — оборудовать дорожки, грядки, подлатать веранду, отдать соседям. Испорченные материалы можно сжечь в бане или отправить в категорию «строительный мусор» для дальнейшего вывоза.

Не забывайте, что открытый огонь можно разводить не ближе чем в 15 метрах от построек. Пренебрегая правилами противопожарной безопасности, рискуете получить штраф в размере 5000–15 000 рублей.

Мебель и бытовая техника. Если не хотите самостоятельно вытаскивать с чердаков и из сараев крупногабаритные предметы, закажите услугу по вывозу ненужных вещей в «Убери». Шкафы, диваны, неподъемные тумбочки и разваливающиеся стулья, старые холодильники и неработающие много лет газовые плиты — мы заберем все, на что вы укажете.

Крупногабаритную мебель нельзя выбросить в бак вместе с бытовыми отходами. Для них оборудуют специальные площадки. И конечно, не во всех дачных кооперативах они есть. Электроника, даже вышедшая из строя, может нанести вред окружающей среде за счет потенциально опасных компонентов в своем составе.

Подарить старым вещам на даче вторую жизнь

О том, куда девать ненужный хлам из городской квартиры, рассказывали в статье. Уборка на даче осложняется тем, что вещи придется либо везти обратно в город, либо искать места утилизации поблизости. Однако, кое-что можно использовать в антураже вашего загородного гнездышка. Вот несколько идей.

Реставрация мебели. Почистить, покрасить, состарить, покрыть лаком, изрисовать, обить новой тканью, накрыть чехлами, бросить пару подушек и плед, превратить в стойку под цветы или в элемент садового дизайна — вашего внутреннего художника никто не сдерживает!

Посуда. Старые тарелочки используйте как картины или фоторамки, в бокал можно поставить летний букетик, а сковородки почистить и украсить ими забор.

Бытовая техника. Даже старый холодильник или неработающее радио превращаются в умелых руках в стильные элементы декора. Украсьте их наклейками, поставьте рядом с ультрасовременным диваном для контраста.

Перестановка и зонирование. Иногда чтобы обновить интерьер, достаточно передвинуть мебель. С помощью цветочных ящиков или разноцветных ковровых дорожек разграничьте зоны в доме и саду. Установите в месте отдыха на улице шатер или шезлонги, плетеные стулья и небольшой столик, украсьте гирляндами и подсвечниками, старой атмосферной посудой, которую не жалко оставлять на улице.

Держать хлам под контролем

Чтобы ваш идеальный домик оставался таким, каким вы его задумали, соблюдайте несколько рекомендаций:

сортируйте вещи хотя бы раз в год перед новым сезоном;

в каждый приезд выделите 20–40 минут, чтобы пройтись по участку и собрать накопившийся мусор;

проводите генеральную уборку в конце сезона перед отъездом в город;

перед тем, как отправить на дачу очень нужную вещь, задайте себе вопросы: «Точно ли она мне там нужна? Как я смогу ее применить? Будет ли она меня радовать?»

Дача — волшебное место для отдыха, творчества и уютных семейных посиделок. Позвольте ей справиться с этими задачами, а себе жить красиво!