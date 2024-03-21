Как подготовить старые вещи к переработке и продаже: полезные советы г. Москва и Московская область

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70 миллионов тонн отходов образуется в России ежегодно. Это в 20 раз больше, чем весят все слоны на Земле. Представьте, лично вы производите по 400 килограммов отходов ежегодно! На переработку отправляется только 20-28 килограммов из них, остальное – везут на полигоны.



Печальная статистика, которую мы в силах изменить, сдавая старые вещи, вышедшую из строя бытовую технику, мебель, одежду и книги на переработку или продлевая их жизнь.

Готовим к продаже

Проведите ревизию старых вещей:

одежду достаньте из шкафа и распределите на две стопки: то, что точно не нужно, можно только выбросить; и то, что сохранило товарный вид, но вам не подходит;

достаньте из шкафа и распределите на две стопки: то, что точно не нужно, можно только выбросить; и то, что сохранило товарный вид, но вам не подходит; бытовую технику также делим на 2 категории: хлам и то, что можно отдать/продать;

также делим на 2 категории: хлам и то, что можно отдать/продать; ненужную мебель отправляем на переработку или отдаём в добрые руки.

Чтобы быстрее продать старые вещи, позаботьтесь об их внешнем виде.

Одежду и текстиль постирайте, распределите по материалам и назначению: все джинсы – в одну стопку, летние платья – в другую. Если планируете продавать по отдельности, сделайте фото при хорошем дневном свете, как вещь сидит, с чем сочетается. Так повышаются шансы продать несколько комплектов одежды. Сюда же можно добавить украшения, аксессуары, обувь, создав законченный образ.

Если отдаете вещи целыми коробками, сложите текстиль в мешки или картонную тару, распределив по материалам и способам использования: постельное бельё, полотенца, зимняя/летняя, женская/мужская/детская, синтетика/натуральные ткани, мягкие игрушки.

Предметы обихода почистите, если возможно, найдите документы на технику, гарантийные талоны, коробки. Проверьте, всё ли работает, на месте ли комплектующие.

Мебель протрите от пыли или почистите, если нужно – покрасьте, сфотографируйте в интерьере, а потом разберите для более легкой транспортировки.

Книги подклейте, очистите от пыли и отпечатков пальцев на обложках.

В подготовке вещей на продажу важны качественные фотографии с разных ракурсов и продающее описание: технические характеристики, варианты эксплуатации, личный опыт, как вы сами их использовали, какие увидели достоинства и недостатки.

В подготовке вещей на продажу важны качественные фотографии с разных ракурсов и продающее описание: технические характеристики, варианты эксплуатации, личный опыт, как вы сами их использовали, какие увидели достоинства и недостатки.

Продажа на запчасти

Продавать отдельные компоненты иногда выгоднее, чем весь прибор целиком. Но технику придется разбирать самостоятельно и готовить объявление под каждую составляющую. Иногда понять, что именно нужно покупателям, не просто: кто-то интересуется только начинкой от телевизора, а кому-то нужен экран. Или пульт.

Обратите внимание:

некоторые части электронных устройств являются потенциально

опасными отходами. Если не удастся их продать, нужно

позаботиться об их правильной утилизации.

Продажа в ломбард

Узнайте, принимают ли ломбарды в вашем городе технику и предметы интерьера. Нужно будет привести все вещи в идеальное состояние, зато деньги за них вы получите сразу после оценки.



Продажа в магазины электроники

В крупных магазинах предлагают скидки на покупку новых товаров при сдаче старых устройств. Как правило, на переработку принимают холодильники, фототехнику, стиральные и посудомоечные машины, соковыжималки, системные блоки, мониторы, ноутбуки, смартфоны, планшеты, пылесосы, утюги, чайники, мультиварки, микроволновки, тостеры.

В этом случае специально готовить к утилизации приборы не нужно, достаточно привезти их в магазин или заказать вывоз с одновременной доставкой новой техники.

Благотворительность

Ненужные вещи в хорошем состоянии отвезите в фонды помощи или приюты, в центры социальной поддержки или в церковь. Книги, журналы и газеты можно отправить как в фонды, так и в библиотеки. Для удобства распределите вещи по категориям.

Денег такой способ вам не принесет или даже отнимет, зато вы сделаете доброе дело и поможете, возможно, не одному десятку человек.

Готовим к утилизации

Как правильно подготовиться к вывозу старых вещей:

Отсортировать. Технику и другие ненужные вещи сортируйте по материалу или веществам, входящим в состав: одежда, текстиль, бумага и книги, картон, мягкие игрушки, использованные предметы личной гигиены и подгузники, изделия из стекла и пластика, микросхемы, металлические компоненты.

Упаковать. Разложите вещи по мешкам или контейнерам. Каждую коробку подпишите.

Отправить на полигон или в пункт переработки. Выясните, где в вашем регионе принимают разные виды отходов, определитесь с условиями транспортировки. Практически в каждом городе есть пункты приёма металлолома, пластика, стекла, макулатуры, магазины одежды принимают на переработку старые вещи.

Заказать вывоз ненужных вещей. Обратитесь в компанию, которая занимается вывозом и утилизацией отходов. Во многих городах России работает экотакси «Убери». Команда профессионалов полностью возьмет на себя вывоз мебели, крупногабаритной и оргтехники, металлических ванн и дверей из квартиры или офиса в удобное для вас время. Экипаж приедет на грузовом транспорте, поможет вынести из квартиры или дома ненужные вещи, организует спуск с любого этажа, даже без лифта, и отправит их на специализированные предприятия по переработке.

Демонтировать объекты. Как правило, если услуга по вывозу платная, демонтаж входит в стоимость. Бывает, что техника или мебель крупногабаритные и не проходят в дверные проёмы. Тогда лучше заранее позаботиться о том, чтобы снять двери с петель, освободив проход для грузчиков.

Обратите внимание:

чтобы отключить газовую плиту, нужно вызывать газовиков.

А можно просто выбросить?

Не все можно просто взять и выбросить в контейнерные баки у дома. Мелкие электроприборы, крупногабаритная техника и мебель, одна сторона которой длиннее полуметра, должны вывозиться на специализированные контейнерные площадки. Они есть не во всех дворах, а если выкинуть такие отходы в обычный контейнер для ТКО, то можно получить штраф.

Согласно ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ физические лица рискуют 1-2 тысячами рублей, административные работники – 10-30 тысяч рублей, предприниматели – 30-50 тысяч рублей, юрлица – 100-250 тысяч рублей. Сюда относится старая мебель, оконные рамы, старые межкомнатные двери, доски, остатки линолеума или обоев.

В электронных устройствах часто содержатся вредные вещества – металлы, соединения солей, ртуть. Их лучше сразу отправить на переработку, вызвав профессиональный экипаж экотакси для вывоза ненужных вещей «Убери».

Специалисты приедут к вам домой в удобное время, помогут демонтировать технику, например, отключить от водоснабжения стиральную или посудомоечную машины. Вам не придется выносить приборы на лестничную клетку или к машине. Отсутствие лифта тоже не проблема для нас.

Со старой мебелью возиться также не придётся. Неважно, что вам нужно выкинуть – диван, шкаф или старое пианино, грузчики из экотакси «Убери» сами разберут мебель, погрузят её и увезут на переработку.

Заказывая услугу по вывозу ненужных вещей, вам не нужно беспокоиться о правильной подготовке или упаковке предметов.

Объект Что указать в заявке для расчёта стоимости Холодильник Высота, ширина, многодверный или встроенный Стиральная и посудомоечная машины Габариты, требуется ли демонтаж Электрическая плита, варочные панели, духовка Габариты, требуется ли демонтаж

Ненужные вещи занимают много места, собирают пыль, мешают свободно дышать и создавать удобное для жизни и работы пространство. Регулярно проводите расхламление, сдавайте предметы обихода на переработку и вокруг вас всегда будет комфортная среда.