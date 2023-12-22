Куда деть старую мебель - избавляемся от мебели экологично г. Москва и Московская область

Вопрос вывоза ненужной мебели рано или поздно встает практически у каждой семьи или домовладельца: будь то переезд, ремонт или обновление мебели. Так куда деть старую мебель?
Есть несколько вариантов, давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого из них.
- Продать. Если мебель в хорошем состоянии, то ее можно продать на специальных площадках, типа Авито или Юла. При этом у вас не только вывезут ненужную мебель, но и еще вы останетесь в прибыли. Также на площадках покупают б/у мебель реставраторы, которые могут сделать из любого хлама предмет искусства. На этих же ресурсах можно отдать мебель просто за самовывоз. Но, есть риск нарваться на мошенников. Здесь нужно быть внимательными и не поддаваться на условия, когда вам необходимо за свой счет сначала отправить мебель, а потом за это переведут деньги.
- Отвезти на дачу. Дачи обладают «безразмерным» свойством, куда зачастую свозится все ненужное или из разряда «вдруг пригодится». Если мебель еще пригодна для использования и ее есть куда вывезти и поставить, многие используют такую возможность и дают вещам вторую жизнь на новом месте. Единственное, что вызывает затруднение – это вопрос погрузки и перевозки, так как на это нужны финансовые и человеческие ресурсы.
- Выбросить. Но, просто так выбросить мебель нельзя, так как она относится к крупногабаритным отходам, которые необходимо выносить на специально оборудованную контейнерную площадку, а оттуда ее уже отправят на утилизацию. При этом понадобится помощь соседей или родственников, ведь диван или шкаф самостоятельно не отнесешь.
- Вызвать экотакси. Сейчас появились сервисы по вывозу ненужных вещей на переработку. Экипаж приедет на грузовом транспорте, поможет вынести из квартиры или дома ненужную мебель, организует спуск с любого этажа, даже без лифта, и отправят ненужные вещи на утилизацию. Для того, чтобы заказать вывоз на переработку с помощью экотакси, вам достаточно оставить заявку на сайте, и оператор свяжется с вами для уточнения всех деталей. Услуга оказывается «под ключ». Но, если услуга по вывозу крупногабаритной бытовой техники бесплатна, то за вывоз мебели придется немного заплатить.
Выбирайте любой удобный для вас способ утилизации старой мебели и расставайтесь с ней без сожаления. На это место всегда придет что-то новое.