Вы купили новый диван. А старый вынесли и оставили во дворе. С надеждой, что его заберёт добрый прохожий, которому как раз нужен был диван, или дворник. Скорее всего, доброго дела не получится, диван просто начнёт тлеть, выделять токсины и превращаться в рассадник бактерий. А еще это может стать причиной штрафа, поскольку также является нарушением правил утилизации крупногабаритных отходов.

Что, если поступить иначе?

Ваш диван может дать вторую жизнь многим вещам. Потому что мягкую мебель можно переработать почти на 100%.

Рассказываем, что скрывается внутри вашего кресла — и как оно становится частью нового мира.

Что внутри мягкого дивана?

Когда вы садитесь на диван, вы думаете: «Удобно». Мы думаем: «Сколько здесь ресурсов».

Внутри любого дивана — целый «сэндвич» материалов:

Деревянный или металлический каркас

Пружинный блок или ППУ (пенополиуретан)

Синтепон, холлофайбер, койра

Тканевая или кожаная обивка

Фанера, ДСП, фурнитура

И всё это — не мусор, а сырьё. Если правильно отправить всё на переработку.

Почему нельзя оставить диван у мусорки?

Потому что:

1. Это незаконно

По ст. 8.2 КоАП РФ за несанкционированный выброс крупногабаритных отходов — штраф до 2 000 ₽ для физлиц и до 250 000 ₽ для УК.

2. Это экологическая катастрофа

Поролон разлагается 300–500 лет

Синтетические волокна дают микропластик

Формальдегиды из ДСП и клея отравляют почву и воду

3. Это неэтично

Оставлять диван у мусорки — значит перекладывать свою проблему на соседей, дворников и город.

Куда направляется мягкая мебель после вызова на переработку?

У всех сортировочных комплексов и перерабатывающих предприятий свои стандарты, зависящие от производственного процесса. Но есть общие направления, которых в той или иной степени стремятся придерживаться в практике переработки.

1. Поролон, синтепон, холлофайбер — отличные изоляция и наполнители

Используются в:

Теплоизоляции для домов и авто

Наполнителе для ковров и ковриков

Подушках для сидений и детских площадок

2. Ткань и кожа — универсальные тряпки и стройматериалы

Из старой обивки делают:

Промышленные салфетки

Ковровые покрытия

Армирующие слои в дорожном строительстве

3. Металл и пружины — вторичная переплавка

Идёт на производство:

Новых пружинных блоков

Арматуры

Бытовых приборов

4. Дерево и ДСП — опилки и стройматериалы

Перерабатывается в:

Древесные плиты (ДВП, ДСП нового поколения)

Топливные гранулы (пеллеты)

Наполнитель для грунта

5. Фанера, щиты, фурнитура — раздельная утилизация

Всё, что можно — отправляется на вторичное использование.

Как заказать вывоз на переработку?

Вы оставляете заявку — на сайте, или в нашей группе ВК Уточняем, что нужно вывезти и фиксируем стоимость. Если много вещей, пришлите фотографию — так не останется разночтений Согласовываем время (работаем 7 дней в неделю!) Приезжаем, разбираем, выносим и увозим на переработку Вы платите — только после погрузки

Почему это важно?

Каждый диван, который уходит на переработку:

Экономит 150 кг сырья

Снижает выбросы CO₂ на эквивалент 200 км на авто

Даёт вторую жизнь более чем 5 материалам

Это не просто вывоз - это замкнутый цикл, в котором хлам становится ценным ресурсом.

Не превращайте обновление интерьера в экологическую катастрофу, освобождайтесь от ненужных вещей экологично.