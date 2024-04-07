Вывоз мебели, техники и крупногабаритного мусора | Экологическая утилизация с "Убери" г. Москва и Московская область

Заказали новую мебель и она уже едет к вам, а старая все еще не исчезла? На даче поломался холодильник, и тащить его в город на свалку не выглядит привлекательной идеей? В платяном шкафу завелись какие-то мерзкие жуки?

Или вы просто решили срочно избавиться от ненужных вещей в квартире или в загородном доме, а заодно и разобраться со старыми оконными рамами, которые уже который месяц мозолят всем в подъезде глаза?

Спокойствие, только спокойствие! Экотакси «Убери» приедет на любой адрес за пару часов. Даже за пределы города. Грузчики вынесут из квартиры крупногабаритную мебель и технику, старые покрышки и елку после Нового года. Сами донесут все это богатство до транспорта, в том числе если в доме нет лифта, и отвезут на перерабатывающее предприятие, чтобы ваш хлам получил вторую жизнь.

Если нужно срочно:

за город выезжаем в течение 1–2 часов;

в любой точке города будем за 1 час.

Если ситуация нестандартная:

вывозим технику и мебель, пораженную насекомыми;

заберем отдельные части бытовой техники, если предмета нет в наличии целиком;

пластик и пластмассу тоже отдавайте нам;

автомобильные покрышки отправятся на переработку и станут, например, стройматериалом для дорожного покрытия в вашем дворе;

елки и другие хвойные деревья с вашего участка могут не просто валяться на полигоне ТКО, а стать основой для обустройства тропинок в парке и пеллетами для котлов.



На сайте «Убери» вы также можете заказать услугу по отключению стиральных и посудомоечных машин от системы водоснабжения. Если вы хотите перевезти такую технику или отправить ее в утилизацию, доверьте ее демонтаж профессионалам.

Газовую плиту мы тоже сможем забрать на переработку, но для ее отключения нужно вызывать специалистов газовой службы.

За 2023 год команда «Убери» вывезла:

20 000 холодильников;

18 000 стиральных машин;

12 000 газовых и электрических плит;

7 000 раз забирали старую мебель на переработку;

1200 ванн отправились на утилизацию правильно;

1200 заявок поступило на вывоз металлолома.

Экологический сервис «Убери» — быстро, удобно и надежно. Оставьте заявку на работу с нами здесь и через пару часов вы убедитесь в этом сами.