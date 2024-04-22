Экотакси «Убери»: Необычные вещи для переработки! г. Москва и Московская область

Делимся списком странных вещей, которые вывозило экотакси «Убери»
Мы любим наших клиентов. Ведь благодаря им наша планета становится чище, ненужный хлам отправляется на переработку и снова попадает на производство, а в городских дворах и домах воцаряются чистота и порядок.
А еще они нас частенько удивляют. Мы составили список самых странных вещей, которые нам пришлось транспортировать на переработку в 2023 году:
— импортный шкаф из советского прошлого «Хельга»;
- сейф весом больше 150 кг;
- теплица;
- сундук как из сказки;
- шкафчик из школьной раздевалки;
- огромная двухметровая плюшевая игрушка;
- аптечные шкафчики и тумбочки;
- рекламная вывеска;
- барная стойка;
- балконный блок, состоящий из двери и окна;
- компьютерный стол со всеми ящиками и полочками.
И это не считая гоблина и сейфа с песком.
Хотя, конечно, чаще всего мы работаем с самыми обычными вещами:
Наш рекорд — 13 предметов в одной заявке.
На заводы по переработке отправились сразу 13 предметов мебели и бытовой техники: кресло, часть кухонного гарнитура, электроплита, сервант, тумба, шкаф, холодильник, стол, стул, стиральная машина, матрас и два дивана.
Активнее всего экологическим сервисом по-прежнему пользуются в Москве и Подмосковье. Однако услуга по вывозу ненужных вещей на переработку набирает популярность и в таких крупных городах, как: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Воронеж, Ростов-на-Дону.