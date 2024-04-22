Экотакси «Убери»: Необычные вещи для переработки! г. Москва и Московская область

Блог

Делимся списком странных вещей, которые вывозило экотакси «Убери»

Мы любим наших клиентов. Ведь благодаря им наша планета становится чище, ненужный хлам отправляется на переработку и снова попадает на производство, а в городских дворах и домах воцаряются чистота и порядок.

А еще они нас частенько удивляют. Мы составили список самых странных вещей, которые нам пришлось транспортировать на переработку в 2023 году:

— импортный шкаф из советского прошлого «Хельга»;

сейф весом больше 150 кг;

теплица;

сундук как из сказки;

шкафчик из школьной раздевалки;

огромная двухметровая плюшевая игрушка;

аптечные шкафчики и тумбочки;

рекламная вывеска;

барная стойка;

балконный блок, состоящий из двери и окна;

компьютерный стол со всеми ящиками и полочками.

И это не считая гоблина и сейфа с песком.

Хотя, конечно, чаще всего мы работаем с самыми обычными вещами:

Наш рекорд — 13 предметов в одной заявке.

На заводы по переработке отправились сразу 13 предметов мебели и бытовой техники: кресло, часть кухонного гарнитура, электроплита, сервант, тумба, шкаф, холодильник, стол, стул, стиральная машина, матрас и два дивана.

Активнее всего экологическим сервисом по-прежнему пользуются в Москве и Подмосковье. Однако услуга по вывозу ненужных вещей на переработку набирает популярность и в таких крупных городах, как: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Воронеж, Ростов-на-Дону.