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Как вынести ёлку после праздников без лишних хлопот и с заботой о природе?

Кто-то любит сохранять дома новогоднюю атмосферу до китайского нового года, кому-то хочется сохранить чудо и праздник до самого конца. В идеале до лета, но можно хотя бы до февральских. А есть те, кто убирает ёлку уже к 14-15 января, пока иголки не начали осыпаться.

Мы уже спрашивали, что вы делаете с ёлками в новогодние праздники. И все те, кто не использует искусственные альтернативы, не наряжает дачных жительниц и или еще не полностью отказался от зеленой гостьи в доме, уже нет-нет да и задумывается о том, как будет выносить ёлку из дома после праздников.

Лесные красавицы так и норовят запомниться не только своей красотой, но и количеством проколов на пальцах, осыпать весь дом своими иголками и создать целое приключение при попытках погрузить ее в лифт или спустить по лестнице.

И это только начало квеста «как правильно выкинуть ёлку после праздников».

Испытание №1. Ёлки относятся к крупногабаритным отходам и их рекомендуется оставлять на специализированных площадках. Но ближайший контейнер так и притягивает внимание, а штрафы не кажутся преградой для этой идеи, особенно когда колючая ёлка в руках максимально мотивирует на быстрое решение вопроса.



Преграда №2. Оставляя ёлку возле обычных мусорных контейнеров, возникает риск пожара на мусорной площадке. Ведь еловые иголки отлично возгораются, а салюты, петарды и фейерверки крайне популярны зимой.



Нюанс №3. Ёлка, которая волею судьбы все-таки попала на полигон или оказалась выброшенной на обочину, начинает разлагаться и вырабатывать метан. Споры о влиянии метана на здоровье человека ведутся до сих пор. Но даже опустив этот аспект, выбросы метана являются основным фактором повышения концентрации парниковых газов в атмосфере и являются одной из причин глобального потепления. А летом он становится частой причиной пожаров в лесах и на полигонах.

Готовы ли вы попрощаться с ёлочными хлопотами? Выносить её не когда закончились аргументы за пребывание ёлки в доме, а когда действительно она становится лишней? Делать это с заботой о природе, не тратя времени и сил?

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