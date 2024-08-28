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Каждый россиянин хранит в доме в среднем 100 ненужных вещей. Захламленные балконы, гаражи и дачи — только представьте, сколько места может освободиться, если выбросить весь хлам. А ещё без лишнего дышится гораздо легче. Как этого добиться?

Подготовили для вас несколько простых лайфхаков.

1. Определите последовательность

Необходимость разбираться с хламом приводит в ужас? Действуйте постепенно: в один день займитесь одной задачей, другую — оставьте на следующий день. Важно заниматься каждой категорией или комнатой отдельно. В отношении вещей отвечайте себе на вопросы: «Мне это нужно? Меня это радует?».

Заведите будильник на 30 минут – 1 час, чтобы не потонуть в задачах, пытаясь победить беспорядок разом.

2. Отсортируйте вещи

Самое простое — выбросить то, что вы уже давно не используете: старые коробки и поломанные инструменты, упаковки и провода от канувших в лету гаджетов, таблетки и косметику с истекшим сроком годности. Также обратите внимание на вещи, которые дублируются.

В отношении неиспорченных, но ненужных вещей используйте метод Мари Кондо — «оставляй только то, что приносит радость». Всё, что не вызывает положительных эмоций, можно отправить на переработку, благотворительность или продать.

Разберите сезонные предметы: зимние вещи и обувь, игрушки для улицы, зонтики и головные уборы. Убедитесь, что вы храните только то, что будет полезно в будущем сезоне, а не оставалось лежать по принципу “разберусь следующей зимой”.

Если не получается решить, что делать с вещью, отправьте ее в корзину «на подумать». Главное, в течение пары недель все-таки вернуться к этой корзине и разобрать ее отдельно.

3. Принцип «плюс один, минус один»

Каждый раз, приобретая новую вещь, подумайте, что убрать из старого. Не только гаджеты могут передаваться “по наследству” бабушкам и дедушкам или детям. Любая техника и мебель могут переехать на дачу или к друзьям, но только в том случае, если это действительно необходимо и старые вещи будут востребованы в новом доме. В остальных случаях придерживайтесь правил расхламления. Например, обновляя мебель, закажите вывоз ненужных предметов в экотакси «Убери».

А принимая решение обновить гардероб, определитесь сразу, в каком состоянии находятся старая одежда, и что можно передать на благотворительность.

4. Организуйте распродажу

То, что надоело вам, может пригодиться другим. Организуйте распродажу на площадках типа Авито или отнесите вещи в благотворительные организации. Это не только освободит пространство, но и принесет пользу.

Сейчас вещи принимают и даже покупают целыми партиями. Распределите их по категориям: джинсовая одежда, летние платья, игрушки, устаревшие, но работающие гаджеты, больше ненужные материалы для ремонта.

Основная рекомендация: вещи должны быть функциональны, откровенный хлам лучше отправить на переработку.

5. 1 раз в 1–3 месяца проводите ревизию

Периодически разбирайте вещи, чтобы предотвратить накопление нового хлама. Регулярная проверка поможет поддерживать порядок.

Разработайте собственную систему и придерживайтесь ее. Как может выглядеть план наведения порядка:

разобрать холодильник, выбросить просроченные продукты;

вымыть плиту и раковину;

расставить по местам посуду и собрать по дому вещи, оставленные где попало;

освободить корзину «на подумать»;

из шкафа убрать то, что вам так ни разу и не пригодилось, и так далее.

Так грядущее расхламление вместо катастрофы станет предсказуемым действием.

Постарайтесь превратить уборку в день наедине с собой. Пусть такой день раз в месяц станет для вас днем обновления и избавления от негатива. На ваших глазах пространство преображается, становится более структурированным, мысли приходят в порядок и успокаиваются, и это полностью ваша заслуга.

6. Выделите место

Для вещей, которые вы хотите сохранить, но не используете часто, найдите удобное хранилище. Одна коробка на балконе или ящик в гараже вполне справятся с этой задачей. Лучше использовать прозрачные контейнеры или коробки, чтобы было легко найти нужное.

7. Закажите экотакси

В одной заявке можно указать до 30 ненужных предметов, и команда «Убери» заберет их все. Вам даже не придется двигать их с места на место.

Крупная и мелкая бытовая техника, мебель, ковры, матрасы и елки направляются на площадки наших партнеров-утилизаторов для дальнейшей переработки.

С помощью экосервиса вы не только избавитесь от хлама, но и поможете сохранить природу.

Расхламление — это путь к более организованной и спокойной жизни. И мы готовы помочь сделать этот процесс комфортнее!