+7 (495) 414-11-24
Экотакси "Убери"

Старую мебель – на переработку, новую – в офис

О партнере

Мы рады рассказать о новом партнере в направлении решений для бизнеса – компании ABC-project! Экотакси «Убери» поможет направить старую офисную мебель и технику на переработку, а партнеры из ABC-project подберут новые столы, кресла, стулья, мебель для гостей и аксессуары.

Пока вы фокусируетесь на обновлении офиса от дизайн-проекта до выбора желаемых вариантов эргономичной и надежной мебели, экотакси «Убери» позаботится об экологичном освобождении рабочего пространства от ненужных вещей.

  • Услуги «под ключ»

    Вы можете как заказать комплексную услугу по вывозу ненужной мебели, так и получить полный цикл услуг при покупке новых изделий для офиса.

  • До заявки в одно действие

    Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте. Не хотите делать два звонка? Попросим партнеров перезвонить вам!

  • Обновление #по-умному

    Оставьте всю тяжелую работу по избавлению от старой мебели на экотакси «Убери» и создайте стильное и функциональное рабочее пространство с ABC-project!

Отправь на переработку

Что входит в услугу вывоза ненужных вещей

  • Экипаж

    Вызов экипажа

    Подача авто в согласованный временной интервал

  • Бесплатная погрузка

    Спуск с любого этажа

    За ручной спуск с 6 этажа и выше требуется доплата

  • Высокая скорость работы

    Погрузка в специализированный транспорт

    Доставим все до пунктов переработки

