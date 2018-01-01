О партнере
Мы рады рассказать о новом партнере в направлении решений для бизнеса – компании ABC-project! Экотакси «Убери» поможет направить старую офисную мебель и технику на переработку, а партнеры из ABC-project подберут новые столы, кресла, стулья, мебель для гостей и аксессуары.
Пока вы фокусируетесь на обновлении офиса от дизайн-проекта до выбора желаемых вариантов эргономичной и надежной мебели, экотакси «Убери» позаботится об экологичном освобождении рабочего пространства от ненужных вещей.
Услуги «под ключ»
Вы можете как заказать комплексную услугу по вывозу ненужной мебели, так и получить полный цикл услуг при покупке новых изделий для офиса.
До заявки в одно действие
Для заказа услуги достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте. Не хотите делать два звонка? Попросим партнеров перезвонить вам!
Обновление #по-умному
Оставьте всю тяжелую работу по избавлению от старой мебели на экотакси «Убери» и создайте стильное и функциональное рабочее пространство с ABC-project!
Отправь на переработку
Что входит в услугу вывоза ненужных вещей
Вызов экипажа
Подача авто в согласованный временной интервал
Спуск с любого этажа
За ручной спуск с 6 этажа и выше требуется доплата
Погрузка в специализированный транспорт
Доставим все до пунктов переработки