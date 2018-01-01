О партнере

Мы рады рассказать о новом партнере в направлении решений для бизнеса – компании ABC-project! Экотакси «Убери» поможет направить старую офисную мебель и технику на переработку, а партнеры из ABC-project подберут новые столы, кресла, стулья, мебель для гостей и аксессуары.

Пока вы фокусируетесь на обновлении офиса от дизайн-проекта до выбора желаемых вариантов эргономичной и надежной мебели, экотакси «Убери» позаботится об экологичном освобождении рабочего пространства от ненужных вещей.