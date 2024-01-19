Итоги 2023 года экотакси «Убери» - 20 000 холодильников сдали на утилизацию г. Москва и Московская область

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Экологическая ответственность населения расчет с каждым годом — все чаще граждане пользуются различными сервисами по сбору и вывозу ненужных вещей и вторичных ресурсов. Экотакси «Убери» подвел итоги работы за 2023 год: более 68 тысяч человек воспользовались экологическим сервисом по вывозу ненужных вещей на переработку, что на 50% больше объема услуг прошлого года. Более 80% заявок поступило на вывоз крупногабаритной бытовой техники – свыше 55 000 раз, из них около 20 000 холодильников, 18 000 стиральных машин и больше 12 000 газовых и электрических плит. Мебель на переработку за прошлый год забирали примерно 7 000 раз, также в тройку наиболее популярных запросов вошли вывоз ванн и металлолома – по 1 200 заявок.



Традиционно самыми активными клиентами сервиса остаются жители Москвы и Подмосковья, которые за 2023 год воспользовались экотакси 50 тысяч раз. Следом по убыванию расположились города: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Воронеж, Ростов-на-Дону.



В целом же экотакси принимает около семи тысяч заявок в месяц. Как отмечают в сервисе, самым активным остается период с мая по ноябрь – контактный центр экотакси обрабатывал в среднем 230 обращений в сутки, а в предпраздничные дни – до 400.



В 2023 году партнёрская сеть продолжила расширяться: сервис «Убери» стали предлагать сетевые мебельные магазины и маркетплейсы. Совместно с «Мосволонтер» провели акцию «Чистый дом», с «Чумодан» организовали благотворительную акцию по передаче вещей, пригодных для повторного использования, приняли участие в экологическом забеге «Реки бегут». Одним из значимых событий прошедшего года для экотакси «Убери» стало 3 место в номинации «Корпоративные проекты» «Зеленой премии-2023».



«Ежегодно мы наблюдаем тенденцию роста ответственного потребления среди населения: услуга вывоза ненужных вещей на переработку растет стремительными темпами, – отметил генеральный директор экотакси «Убери» Дмитрий Иванов. – Благодаря развитой партнёрской сети и совместным акциям, растет и количество повторных заказов. Также расширяется география взаимодействия с лицензионными предприятиями по утилизации отходов, чтобы услуга экотакси была доступна для жителей всех регионов России».