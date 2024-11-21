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Новый шаг к экологичности: Подмосковье запустило сервис по вывозу вещей на переработку

Московская область продолжает активно развивать экологическую инфраструктуру, предлагая жителям новые удобные решения по вывозу бытовой техники или крупногабаритных отходов на утилизацию. В августе был запущен сервис по вывозу ненужных вещей на переработку прямо из дома.

Процесс организован по принципу полного цикла: все вещи сразу направляются на переработку к лицензированным утилизаторам. Таким образом, они получают «вторую жизнь» и возвращаются в хозяйственный оборот в виде новых товаров. К примеру, переработанный пластик и резина используются при производстве автомобильных деталей и строительных материалов, что соответствует задачам национального проекта «Экология».

Этот шаг стал логичным продолжением проекта «Мегабак» , инициированного Губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2019 году. Инициатива направлена на увеличение доли переработки вторсырья и упрощение процесса утилизации для жителей Подмосковья. На сегодняшний день в регионе работает несколько десятков пунктов приема, где установлены контейнеры для разных видов отходов, включая бумагу, стекло, старую мебель и бытовую технику. Жители могут как сами привезти туда вещи, так и заказать услугу вывоза на сайте мегабак.рф .

Власти Московской области активно занимаются созданием устойчивой системы обращения с отходами, акцентируя внимание не только на раздельном сборе отходов, но и на переработке, что помогает значительно уменьшить объем мусора, попадающего на полигоны.

Успех таких инициатив во многом зависит от участия самих жителей. Чем больше людей будет пользоваться новыми возможностями, тем выше будет процент перерабатываемых отходов, а значит, и вклад в улучшение экологической ситуации в регионе.

С 2021 года москвичи сдали более 84 тысяч старых крупногабаритных вещей через сервис “Вывоз ненужных вещей”. Теперь такая возможность есть и в Московской области, а объемы экологичного вывоза станут еще значительнее.

Спустя два месяца после запуска сервиса «Вывоз ненужных вещей» , есть первые результаты.