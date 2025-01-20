Новости

Пришло время подвести традиционный итог результатам работы экотакси за прошлый год.

С 2018 года экотакси «Убери» не перестает развиваться. Мы постоянно расширяем партнерские сети, упрощая процесс вывоза тяжелых и крупногабаритных вещей на переработку. Подключаем новые города, расширяя географию присутствия сервиса. Создаем новые услуги, помогающие жителям проявлять экологически ответственное поведение еще комфортнее.

И с каждым годом жители страны все чаще пользуются различными сервисами по сбору и вывозу ненужных вещей. 95 тысяч человек воспользовалось услугами экотакси «Убери по вывозу ненужных вещей на переработку в прошлом году. Многие не по одному разу, обращаясь к услугам вывоза как техники, так и мебели.

За 2024 год было вывезено более 3 000 тонн различных вещей на переработку. Только за январь жители в три раза чаще обращались в экотакси «Убери» для вывоза ёлок после праздников, чем в 2023. Крупная бытовая техника до сих пор остается самой популярной категорией вывоза. Однако мебель уверенно наступает ей на пятки. Старые матрасы, кровати и диваны все чаще оказываются поводом обратиться в «Убери».

В конце декабря также запущено отдельное направление вывоза оргтехники, результаты которого уже показывают, насколько население вовлечено в экоповестку и знает о вреде неправильно выброшенной оргтехники для природы.

Мы не планируем останавливаться на достигнутых результатах и верим, что вовлечение населения в экоповестку и концепцию экономики замкнутого цикла - важная задача, приносящая реальную пользу.