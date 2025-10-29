Новости

Экотакси «Убери» — номинант Национальной экологической премии!

В этом году экотакси «Убери» вошло в число номинантов Национальной экологической премии «Комсомольской правды» в номинации «Эко инициатива».

Для нас большая честь оказаться в одном ряду с единомышленниками из разных регионов России. Особенно приятно видеть среди номинантов наших партнеров — это вдохновляет на новые совместные проекты и заставляет задуматься: «Что еще полезного мы можем сделать для жителей с заботой об экологии?»

Сейчас на сайте премии проходит народное голосование, где каждый может поддержать понравившиеся проекты. Это возможность не только приблизить нас к победе, но и громко заявить: «Экологичные решения востребованы!»

Каждый ваш голос — это сигнал, что наша работа нужна стране. Это шанс рассказать тысячам людей по всей России, как просто и правильно избавляться от старой мебели и техники, отправляя их на переработку, а не на свалку.

Как поддержать «Убери»? Это займет меньше минуты!

Перейдите на страницу голосования на сайте «Комсомольской правды»:

https://ecopremiya.kp.ru/golosovaniye/ehko-ekoinitsiativa/

Найдите наш проект в номинации «Эко-инициатива».

Мы последние в алфавитном списке — просто листайте до конца.

Нажмите кнопку «Голосовать» под карточкой с названием Экотакси «Убери».

Голосуйте каждый день! Голосование продлится до 15 ноября, и можно отдавать свой голос один раз в сутки.

Мы верим в наше общее дело и благодарим каждого за поддержку! Вместе мы делаем мир чище.