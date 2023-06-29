3000 диванов получили вторую жизнь г. Москва и Московская область

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Ответственное потребление в России растет с каждым годом — население все чаще выбирает продукцию и услуги, которые оказывают наименьшее негативное воздействие на окружающую среду. Эту тенденцию наблюдает и сервис по вывозу ненужных вещей на переработку «Убери», клиентами которого за первую половину 2023 года стали более 25 тысяч человек, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года. Услуга вывоза крупногабаритной бытовой техники сохранила свои лидирующие позиции и составила почти 20 000 заявок. Растет спрос на переработку мебели – за указанный период ее забирали около 3000 раз, 500 запросов было принято на вывоз ванн, 200 – металлических дверей, также среди ненужных вещей оказались живые елки и макулатура.

При этом самыми активными клиентами сервиса остаются жители Москвы и Подмосковья, которые за полгода воспользовались экотакси 20 тысяч раз. Но спрос растет и в других регионах страны, особенно в крупных, таких как Краснодарский край, Самарская и Нижегородская области, а также городах-миллионниках: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Воронеж.

Сейчас экотакси принимает почти 5 тысяч заявок в месяц. Как отмечают в сервисе, самые активные дни – это выходные и праздничные, когда среднее количество заявок составляет около 200. Это обусловлено присутствием жителей дома в такие периоды.

Помимо постоянных партнеров, таких как крупные магазины электроники и бытовой техники, управляющие компании и магазины товаров для здорового образа жизни, сервис «Убери» стали предлагать сетевые мебельные магазины и маркетплейсы, что также способствовало увеличению спроса в 2023 году.

«С каждым годом количество вывозимых вещей на утилизацию растет, всё больше людей выбирают ответственное потребление, и это не может не радовать, – отметил генеральный директор экотакси «Убери» Дмитрий Иванов. – Также просматривается тенденция повторных заказов в зависимости от сезонности. Так, зимой популярен запрос на вывоз живых елей, а летом востребована услуга транспортировки мебели на переработку, а также ненужных вещей с дачных и садовых участков. Мы активно развиваем региональную партнерскую сеть, чтобы услуга экотакси была доступна и востребована в регионах, как и в Москве».

Экотакси «Убери» оказывает услуги по вывозу ненужных вещей, мебели и техники у населения для дальнейшей переработки, 85% которых бесплатны и доступны во всех регионах страны. Воспользоваться сервисом может любой – достаточно позвонить или заполнить заявку на сайте, экипаж приедет в течении двух часов, демонтирует, спустит и погрузит старые вещи. Все вывозимые предметы и нерабочая бытовая техника будут переданы на лицензированные предприятия по утилизации.

Напомним, что складирование в местах общего пользования личных вещей, оборудования, крупногабаритной бытовой техники, мебели и других предметов не допускается. За это предусмотрена административная ответственность ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», что влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 5000 до 15000 тысяч рублей.