Условия акции "Платим за металл" г. Москва и Московская область

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Введите удобную Вам дату вывоза, если точно ещё не решили, можно пропустить

Заказать услугу можно по телефону +7 (495) 414-11-24 и номер или заполните форму ниже.

Что нужно вывезти

Шаг 1 из 3

Перечислите вещи, которые тоже хотите вывести. Если точно ещё не решили, можете пропустить этот вопрос

Телевизор, холодильник, плита, старый диван

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Далее