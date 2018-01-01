Условия акции "Платим за металл" г. Москва и Московская область

Условия акции "Платим за металл"
- Сроки проведения акции с 01 по 31 октября 2024 г.
- География проведения акции в 12 городах Московской области: Химки, Красногорске, Одинцово, Долгопрудном, Мытищи, Королеве, Балашихе, Реутове, Люберцах, Котельниках, Дзержинском, Видном и в поселке Ленинский.
- Категории вещей для вывоза: Мебель от 2000 г. выпуска в пригодном состоянии; Крупногабаритная бытовая техника (холодильники, газовые/электрические плиты, стиральные машины, посудомоечные машины); Металлические ванны и двери; Посуда/мелкая бытовая техника, одежда, обувь, книги, игрушки, ковры, гардины, лыжи, елки, картины в пригодном состоянии (минимальный объем – 8 пакетов).
- Определение победителей акции будет на основе количества единиц вещей/предметов, сданных по категориям:
- Пригодные вещи
- Крупногабаритная техника
- Металлические ванны
- Металлические двери
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ТМЦ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ОТ 3 ПРЕДМЕТОВ)
*Выплата клиенту осуществляется при наличии количества предметов от 3 штук. В случае меньшего количества - вывоз осуществляется бесплатно. В дополнении к основным товарам возможен бесплатный вывоз мелкой бытовой техники (СВЧ, Телевизор, Компьютер и т.п.)
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