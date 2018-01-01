Условия акции "Платим за металл" г. Москва и Московская область

Условия акции "Платим за металл"

  1. Сроки проведения акции с 01 по 31 октября 2024 г.
  2. География проведения акции в 12 городах Московской области: Химки, Красногорске, Одинцово, Долгопрудном, Мытищи, Королеве, Балашихе, Реутове, Люберцах, Котельниках, Дзержинском, Видном и в поселке Ленинский. 
  3. Категории вещей для вывоза: Мебель от 2000 г. выпуска в пригодном состоянии; Крупногабаритная бытовая техника (холодильники, газовые/электрические плиты, стиральные машины, посудомоечные машины); Металлические ванны и двери; Посуда/мелкая бытовая техника, одежда, обувь, книги, игрушки, ковры, гардины, лыжи, елки, картины в пригодном состоянии (минимальный объем – 8 пакетов).
  4. Определение победителей акции будет на основе количества единиц вещей/предметов, сданных по категориям:

 

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ТМЦ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ОТ 3 ПРЕДМЕТОВ)
 

Наименование Выплата Клиенту руб./шт.
Холодильник* 400
Стиральная машина* 300
Газовая плита* 200
Электрическая плита* 200
Посудомоечная машина* 200
Чугунная ванна* 600
Металлическая дверь* 400
Духовой шкаф* 200
Стальная ванна* 200
Велотренажёр 200
Чугунная батарея 300
Стальная батарея 200

 

*Выплата клиенту осуществляется при наличии количества предметов от 3 штук. В случае меньшего количества - вывоз осуществляется бесплатно. В дополнении к основным товарам возможен бесплатный вывоз мелкой бытовой техники (СВЧ, Телевизор, Компьютер и т.п.) 



Прайс-лист платных услуг
 

Таблица услуг вывоза
Услуга вывоза Стоимость услуги, руб.
Мебель
Вывоз мебели 1-комнатная квартира 13000
Вывоз мебели 2-комнатная квартира 23000
Вывоз мебели 3-комнатная квартира 33000
Кухонный гарнитур (1 секция) 1200
Стенка (1 секция) 2500
Пианино 4500
Стол 1900
Стул 3000
Сервант 1900
Матрас 1500
Тумбочка 3100
Диван 5100
Шкаф 3900
Кровать 3200
Кресло 2400
Полка 400
Деревянная дверь 1500
Окна (один проём) 2500
Бытовая и оргтехника  
Мелкая бытовая и оргтехника 1500
Макулатура  
Макулатура до 300кг 100

 

 

 