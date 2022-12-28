Экотакси для ёлок г. Москва и Московская область

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Жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга могут воспользоваться сезонным предложением экотакси «Убери» – заказать вывоз на переработку елей, сосен и пихт, которые украшали дома и квартиры в праздничный период.

Оформить заявку на вывоз можно на сайте компании или по телефону. Услуга включает работу экипажей экотакси по упаковке дерева в пленку, спуску с любого этажа, а также погрузку в грузовую машину, что делает сервис максимально комфортным для заказчика.

Ветви отслуживших деревьев могут найти применение в качестве укрывного материала для грядок, стволы измельчаются в опилки, которыми покрывают газоны, защищая их от сорняков и перегрева почвы, древесина идет на производство деревянных изделий или прессованных брикетов для топки печей и каминов.

«В прошлом сезоне экотакси «Убери» вывезло на переработку более 300 деревьев. Мы надеемся, что в этом сезоне это число будет расти, поскольку все больше жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга задумываются о правильной утилизации более не нужных им вещей. Наш колл-центр регулярно принимает такие заявки, и хочется верить, что переработка новогодних деревьев привлечет дополнительное внимание граждан к экологичному образу жизни в наступающем 2023 году», – отметила директор по маркетингу экотакси «Убери» Александра Дяткова.