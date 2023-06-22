Экология в интерьере г. Москва и Московская область

Блог

Экология в интерьере – это не только использование комнатных растений, нюдовых оттенков и натуральных материалов, но это также ответственное потребление электроэнергии, воды, сортировка мусора и утилизация ненужных вещей. Это своего рода современная философия организации жилого пространства вокруг себя.

Экостиль формируется не во внешней среде, а взращивается изнутри, благодаря бережному отношению к природе и eё ресурсам. Так что же отличает обычную квартиру от квартиры «ecofriendly»? Давайте рассмотрим несколько признаков.

Первый: дизайн интерьера. Экологичный дизайн совсем не означает стиль, это скорее подход к обустройству жилого пространства. Но, если говорить о стиле, то наиболее приближенным к экологичному будет минимализм, для которого характерен отказ от всего лишнего, и скандинавский стиль в интерьере, философия которого заключается в бережном отношении к окружающей среде.

Второй: мебель, предметы декора из натуральных материалов или переработанных ресурсов. В экоинтерьерах не встретишь синтетических вещей – вас окружают дары природы во всех ее проявлениях. За последние 10 лет наблюдается положительная динамика в увеличении ассортимента безопасных для окружающей среды стройматериалов, произведенных из вторичных переработанных ресурсов,от кирпича и щебня до плитки из стекла и обоев из макулатуры. Также экостиль подразумевает ответственное отношение к последующей утилизации любых ненужных вещей, в том числе мебели.

Третий: ресайкл – это шанс подарить вещам вторую жизнь. Возможности здесь ограничены лишь фантазией самого владельца. Например, из деревянных ящиков можно сделать полки для хранения или модульный шкаф, из старой деревянной двери – оригинальную столешницу и т.д.

Необязательно обладать дизайнерскими задумками, подарить вторую жизнь вещам можно, просто сдав их на утилизацию. Переработке сегодня подвергается не только всеми привычный нам пластик, стекло и макулатура, но и вся бытовая техника, в том числе крупногабаритная, любая мебель, текстиль, а также чугунные ванны и металлические двери. Для тех, кто придерживается экологичного подхода в интерьере, это также важно, как и использование натуральных материалов.

Забрать на утилизацию устаревшие вещи и сломанную бытовую технику вам поможет экотакси «Убери». Сервис работает как курьерская служба – позвонил, вызвал, приехали, забрали.