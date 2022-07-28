АО «Мосэнергосбыт» предлагает вывоз ненужных вещей г. Москва и Московская область

Новости

Клиенты «Мосэнергосбыта» в Москве и Подмосковье могут воспользоваться новой услугой по вывозу на переработку ненужных вещей: бытовой техники, металлических изделий, мебели, макулатуры и пр. Сервис доступен в Едином личном кабинете клиента (ЕЛКК) и в мобильных приложениях АО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ». Провайдером данного сервиса стало экотакси «Убери».

Сейчас на утилизацию принимают крупногабаритную технику: холодильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины и духовые шкафы, а также чугунные батареи, металлические двери и мебель. Оформить заявку на вывоз можно в личном кабинете клиента АО «Мосэнергосбыт». Далее сотрудник контактного центра провайдера перезвонит и согласует удобное для клиента время.

Бытовую технику и мебель отвозят на профильные заводы по утилизации. В услугу включена работа профессиональных грузчиков по спуску тяжёлых и габаритных вещей с любого этажа, а также погрузка в спецтранспорт, что делает сервис максимально комфортным для заказчика.

«Для АО «Мосэнергосбыт» важно не на словах, а на деле проявлять свою социальную ответственность. Поэтому мы с удовольствием поддерживаем проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. И одним из направлений экологичного тренда сегодня является утилизация ненужных вещей», - сказал генеральный директор АО «Мосэнергосбыт» Андрей Ковалев.

«Наш опыт показывает, что до 88% вывозимых вещей повторно вовлекаются в хозяйственный оборот посредством переработки. Поэтому для нас очень важно предоставить возможность каждому клиенту Мосэнергосбыт и МосОблЕИРЦ передать на утилизацию ненужные вещи для снижения вредного воздействия на природу», – прокомментировала Александра Дяткова, директор по маркетингу экотакси «Убери».