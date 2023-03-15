«Убери» ненужную мебель г. Москва и Московская область

Новости

В нашей стране активно заговорили о переработке мебели и производстве из нее нового сырья примерно 5 лет назад, когда экоповестка постепенно начала набирать обороты и в России. Мировой опыт в этом направлении имеет значительно более обширную историю, и данная практика уже давно реализуется не как инициатива игроков сферы утилизации отходов, а в качестве закономерного процесса экономики замкнутого цикла, переход к которой уже состоялся.

В Германии производство древесно-слоистого пластика (ДСП) организовано за счет 50% вторичных ресурсов, а в Италии этот показатель – почти 100%. По данным Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, в Западной Европе коммунальные отходы дают свыше 20% сырья для производства вторичной древесины. Заинтересована в этом и биоэнергетика.

Среди наиболее распространенных форм рециклинга – производство древесных гранул и пеллет. Тем не менее, вторичная переработка древесины и производство из этого вторресурса высокотехнологичных товаров: древесной плиты и затем — мебели, пока не нашли широкого распространения в масштабах страны.

Со своей стороны стремятся влиять на сложившуюся ситуацию все экоответственные граждане, экоцентры и сервисы, развивающие систему движения отходов от потребителя до переработчика.

Один из таких сервисов, экотакси «Убери», с 2018 г., оказывающий услуги по вывозу вторресурсов у населения для дальнейшей переработки, отмечает рост интереса населения к одному из направлений своей работы: вывозу на утилизацию старой мебели.

«Заказов на вывоз мебели поступает много. К примеру, строительство нового жилья в мегаполисах в России сейчас переживает активную фазу. Этот процесс неизбежно влечет за собой замену старой мебели, причем иногда еще советского периода. Вывозя ее на переработку, мы одновременно вносим вклад в решение ряда экологических проблем, связанных с утилизацией отходов и дефицитом сырья в регионах, и уменьшаем негативное воздействие на окружающую среду. Наш сервис – это звено эффективной модели переработки использованной мебели и отходов производства с участием лицензированных предприятий», – отмечает генеральный директор экотакси «Убери» Дмитрий Иванов.

«Вся мебель, которую вывозит у населения экотакси «Убери», попадает к нам, – рассказывает Сергей Куцый, заместитель генерального директора ПК «Вторалюминпродукт». – Далее и корпусную, и мягкую мебель мы пропускаем через специальную шредерную установку, которая превращает ее во фракции размером до 100 мм, а магнитный сепаратор отделяет металлические части, которые также отправятся на переработку. Измельченные деревянные фракции используются в качестве RDF-топлива нашими предприятиями-партнерами: котельными, цементными заводами. Последних даже обязывают заместить часть используемого природного газа этим альтернативным источником. Что же касается матрасов, то их сейчас мы не перерабатываем, а планируем восстанавливать и возвращать в хозяйственный оборот. Такая линия производства будет запущена уже весной 2023 года».

Стоит отметить, что несмотря на активную разъяснительную работу, ведущуюся предприятиями, использование RDF-топлива подвергается критике, например, со стороны экоцентров. Их аргументация такова: сжигание не является переработкой и наносит вред окружающей среде.

«Этим скептикам можно дать только один ответ: никаких иных эффективных технологий по переработке мебели, к сожалению, не существует. В качестве исключения можно привести опыт компании IKEA, принимавшей у людей старые шкафы, полки и т.д. Однако, здесь не все столь однозначно, поскольку сдать можно было только корпусную мебель из массива дерева, ДСП, к примеру, уже не брали. Переработка имела место, но была довольно дорогостоящей, что увеличивало срок окупаемости этого проекта и переводило его в разряд вложений в имидж компании по направлению вовлеченности в ESG-повестку», – комментирует генеральный директор экотакси «Убери» Дмитрий Иванов.

Подсчитано, что утилизирующее предприятие способно переработать свыше 80% условного дивана, шкафа или другого сложносоставного предмета мебели. Фурнитура из металла и каркасы в качестве металлолома могут быть повторно использованы при создании новой мебели и механизмов, пластиковые элементы – для декоративных предметов интерьера, игрушек, пластиковых столов и стульев, материалы из древесины станут сырьем для производства топливных пеллет, наполнителя для туалетов животных и специальных брикетов, офисной и туалетной бумаги, салфеток. Поролон и ткань измельчаются и перерабатываются в набивку для основы ковров и спортивного оборудования — мячей, матов, боксерских груш. Кожа дробится вплоть до порошкообразного состояния и входит в основу растворимого клея, пластмасс, лаков, шпатлевки, пены для пожаротушения, пластификаторов, линолеума.

Свою заинтересованность в сотрудничестве с экотакси «Убери» высказывают и управляющие компании, отмечая, что работа выстроена по принципу «одного окна»: это удобно и выгодно, поскольку органично дополняет сервис по вывозу контейнеров с отходами. Жители также получают востребованную услугу по выносу тяжелых и габаритных предметов домашнего обихода из квартир.

«Экотакси «Убери» помогает нам решить важный вопрос: захламление общедомового пространства. Я имею в виду старые вещи в коридорах и на лестничных площадках. Мы доводим до сведения жильцов информацию о сервисе, оставляем контакты, и процесс идет! Многие делятся телефонами со своими родственникам и друзьями, то есть работает настоящее сарафанное радио», — говорит Екатерина Большунова, заместитель генерального директора по управлению проектами и правовой работе УК Маторин.

«За счет большого таксопарка, грамотно организованной логистики, сотрудничества с широкой сетью лицензированных утилизирующих предприятий и использования в работе ERP-системы мониторинга мы можем обеспечить самые низкие цены на рынке. Важно, чтобы люди понимали, что мебель правильнее переработать, чем выбросить ее на свалку», — отмечает генеральный директор экотакси «Убери» Дмитрий Иванов.

Экотакси «Убери» уже выполнило почти 7000 заказов на вывоз мебели на переработку. Свыше 210 тыс. тонн столов, стульев, полок, тумб, диванов, кроватей, матрасов из квартир, домов, офисов не попадут на полигоны и вернутся в хозяйственный оборот в новом качестве.

«Наша статистика говорит о том, что чаще всего заказывают вывоз на переработку мебельных «стенок». Раньше этот предмет считался признаком достатка, а сегодня – с трудом вписывается в интерьеры. Добавьте к этому и поцарапанную за годы полировку, отклеившуюся фурнитуру. Эта мебель стареет совсем не благородно. На втором месте идут диваны: за годы и даже десятилетия на них практически не остается живого места: ножки становятся шаткими, обивка пачкается, ДСП-элементы крошатся. Третье место у кухонной мебели — условия ее эксплуатации самые тяжелые, поэтому покрытие шкафчиков и полок вздувается от влаги и повышенной температуры, фурнитура блекнет, дверцы перекашиваются. Все эти совершенно ненужные и бесполезные в дальнейшем использовании предметы спасет только переработка», – говорит Дмитрий Иванов.

Экотакси «Убери» сотрудничает и с производителями мебели, например, с мебельным холдингом Диван.ру. И их мнение о вывозе мебели на переработку раскрывает этот вопрос с необычной стороны, в качестве конкурентного преимущества.

«Действительно, есть стабильный спрос на эту услугу в качестве дополнительного сервиса. Приобретая нашу мебель онлайн, клиенты видят ее в корзине на финальном этапе оформления заказа. И это работает в разы эффективнее, чем разместить ссылку просто в одном из разделов сайта», — отмечает Владимир Савельев, руководитель отдела онлайн-продаж Диван.ру.

Деятельность таких сервисов, как экотакси «Убери», и осмысленное отношение каждого человека к окружающей среде – такая командная работа приближает переход к циклической экономике, ведь в движении к этой чёткой и полезной цели заинтересован бизнес, обладающий возможностями и ресурсами для претворения в жизнь идей ответственного потребления.