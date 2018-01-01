Услуга демонтажа ванны быстро и недорого г. Москва и Московская область

Демонтаж ванны в г. Москва и Московская область

Описание: Демонтаж ванны – важный этап в ремонте ванной комнаты. Этот процесс позволяет освободить место под новую ванну или душевую кабину, избавиться от старых труб и подводок, а также проверить состояние основания ванны. Демонтаж ванны может быть не простым, особенно если речь идет о старой, тяжелой чугунной ванне. Но профессиональные специалисты справятся с этой задачей легко и быстро. Кроме того, с помощью специального оборудования, можно демонтировать ванну без повреждения окружающей отделки.

Цена: 1300₽