Проект «Убери» в шорт-листе премии Правительства Москвы г. Москва и Московская область

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Проект экотакси «Убери» вошел в шорт-лист лучших проектов премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды.



На состоявшейся 28 ноября презентации проектов представители экотакси рассказали о работе по экологическому просвещению и популяризации экологичного образа жизни и представили совместный проект, реализованный с ресурсным центром Мосволонтер в сентябре 2023 года.

Участники совместной акции могли передать нуждающимся для повторного использования ненужные вещи, включая ходунки, коляски и костыли, а также с помощью экотакси «Убери» отправить мебель и крупногабаритную электронную технику на переработку. Вывоз вещей можно было заказать бесплатно на сайте экотакси, также можно было принести в окружной волонтерский центр «Доброе место» ненужные книги и пригодную для ношения одежду.

Вещи в пригодном состоянии отправлялись подопечным социального сервиса «Чумодан» и на традиционную социальную распродажу. Сервис помогает лежачим больным, домам престарелых, домам для мам, многодетным семьям, одиноким матерям и приютам для животных.

Вся ненужная крупногабаритная техника и мебель отправлялась на переработку или для повторного использования. Экотакси «Убери» сотрудничает с лицензированными заводами и утилизаторами бытовой техники и металлолома, макулатуры, пластика, стекла и других полезных фракций, поэтому все вещи гарантированно передаются на утилизацию с целью возврата в хозяйственный оборот.

Металл, пластик, стекло и резина получают вторую жизнь, используются в производстве новых автомобилей, строительных материалов, сантехники, парковой и садовой мебели, покрытия детских площадок.

Экотакси «Убери» вместе с партнерами объединяет усилия для того, чтобы объяснить населению, почему отходы нужно сдавать на переработку и нельзя отправлять на полигоны. Популяризация экологичного образа жизни ведется как на ежедневной основе, так и в рамках совместных акций с партнерами.

