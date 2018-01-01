Вывоз дивана из квартиры - вывезем старый диван от 3 100₽ г. Санкт-Петербург

Вывоз дивана в г. Санкт-Петербург

Описание: Вы хотите избавиться от старого дивана, но не знаете, как это сделать. Вынести диван на свалку самостоятельно – это тяжело и неудобно, ведь диваны имеют различные механизмы трансформации, и для того, чтобы аккуратно разобрать и вынести такую мебель, необходима профессиональная помощь. Обратитесь в экотакси «Убери», и мы вывезем старый диван из квартиры и другую мягкую мебель на утилизацию, обеспечим его аккуратный вынос с любого этажа, погрузку и транспортировку до места переработки. Заказать услугу по утилизации очень просто – свяжитесь с нами по указанному номеру телефона или оставьте заявку на нашем сайте. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет организовать вывоз старого дивана из квартиры в удобное для вас время.

Цена: 3100₽