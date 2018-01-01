Вывоз елки после Нового года г. Санкт-Петербург

Вывоз ёлки в г. Санкт-Петербург

Описание: Елки, сосны и пихты, которые украшали ваш дом, после Нового года можно отправить на переработку. Заказать услугу можно по телефону или на сайте, экипаж приедет в течение двух часов, аккуратно упакует дерево в пленку, спустит и вывезет. Обязательное условие — отсутствие новогодней мишуры и украшений. Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерах для животных, обустройства экологических троп, изготовления пеллет для отопления. Максимальная высота ёлки 2,5 м.

Цена: 2000₽