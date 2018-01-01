Вывоз хлама из квартиры - вывезем старый хлам с грузчиками г. Санкт-Петербург

Вывоз хлама в г. Санкт-Петербург

Описание: Избавиться от старого хлама в квартире может быть сложной задачей, особенно если у вас нет возможности или желания заниматься этим самостоятельно. Сервис экотакси “Убери” предлагает недорогой вывоз хлама в Москве, спуская его с любого этажа своими грузчиками. Это важное решение для экологии, так как мы отправляем хлам на утилизацию, а не на свалку. Расхламление дома – это первый шаг к свободной и уютной жизни!

Цена: 400₽