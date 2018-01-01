Вывоз макулатуры и картона на утилизацию из квартиры г. Санкт-Петербург

Вывоз макулатуры и картона в г. Санкт-Петербург

Описание: Экотакси «Убери» предоставляет услуги по бесплатному вывозу макулатуры свыше 300 кг из дома или офиса. Мы собираем ненужные книги, журналы, учебники, тетради и многое другое и уверены, что наши услуги сэкономят вам время и помогут сохранить несколько деревьев. Работаем как с физическими, так и с юридическими лицами. Наши сотрудники осуществляют вынос, загрузку и транспортировку макулатуры до пункта переработки, в процессе которой будет получено вторичное сырье для производства бумажной продукции. Давайте вместе заботиться о сохранении наших лесов.

Цена: 12₽