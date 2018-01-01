Вывоз старой кровати из квартиры на переработку за 3 200₽ г. Санкт-Петербург

Вывоз кровати в г. Санкт-Петербург

Описание: Экотакси «Убери» предоставляет услуги по вывозу старой кровати на переработку. Если у вас возникла необходимость избавиться от ненужной или сломанной кровати, мы готовы вам помочь. Мы осуществляем вывоз мебели из квартиры в кратчайшие сроки и доставляем ее на предприятие по утилизации. Наши сотрудники выполнят все работы быстро и аккуратно, чтобы вы были довольны результатом. Мы гарантируем оперативность, а также фиксированную низкую стоимость. Если вам требуется вывоз старой кровати или мебели на утилизацию, обращайтесь к нам – мы сделаем все, чтобы решить вашу проблему максимально комфортно.

Цена: 3200₽