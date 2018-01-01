Сертификат на избавление от плохих воспоминаний

г. Санкт-Петербург

Описание: Как часто вы наталкиваетесь в квартире на старые вещи, которые несут только плохие воспоминания? Статуэтки от бывшей лучшей подруги, сувениры от которых было неудобно отказываться или вещи бывшего так и раздражают глаза. Но не было времени, сил и нервов кардинально решить этот вопрос.



С сертификатом на вывоз хлама все получится!



Достаточно собрать все вещи вместе и набрать номер на сертификате. Только представьте, больше ничто в доме не будет напоминать о неприятных людях или событиях, а все вещи направятся на переработку. И нервы целы, и природа не пострадала.

Цена: 7000₽