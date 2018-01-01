Вывоз пластика на переработку за 1 400₽ г. Санкт-Петербург

Вывоз пластика и вторресурсов в г. Санкт-Петербург

Описание: В повседневной жизни и на промышленных объектах накапливается много пластмассовых отходов и вторичных ресурсов. Выкидывать пластик и вторресурсы в контейнер, самое простое, но не самое экологичное решение. Правильный выбор - это вывоз пластика на переработку, что сводит к минимуму ущерб окружающей природе. Экотакси "Убери" поможет вам справиться с этой задачей, наш экипаж приедет и заберет на утилизацию накопленный пластик и вторресурсы.

Цена: 1400₽