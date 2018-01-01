Вывезти старую мебельную стенку из квартиры г. Санкт-Петербург

Вывоз стенки в г. Санкт-Петербург

Описание: Решили обновить интерьер гостиной и избавиться от старой стенки или корпусной мебели, но не знаете куда ее деть. Еще 20 лет назад громоздкие стенки были признаком достатка, а сейчас эта мебель занимает много места. Одному со старой стенкой не справиться, поэтому наилучшим решением будет обратиться в экотакси «Убери». Наши специалисты приедут, аккуратно разберут, вынесут ненужную стенку или другую старую мебель и отправят на утилизацию. Вам достаточно позвонить или оставить заявку на сайте, остальное сделаем мы. Вывоз старой стенки из квартиры на утилизацию – это самый удобный, экономичный и экологичный способ избавиться от ненужной мебели.

Цена: 2500₽