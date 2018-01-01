Вывезти старый окна из квартиры после ремонта г. Санкт-Петербург

Вывоз окон в г. Санкт-Петербург

Описание: Вывоз старых окон является неотъемлемым этапом при ремонте или замене оконных конструкций. Пластиковые окна имеют свойство со временем изнашиваться и терять свою функциональность. Демонтаж старых также требуется, если окна повреждены, имеют трещины или проскальзывание стекол. Многие компании, занимающиеся установкой новых окон, предлагают услугу по вывозу старых окон на утилизацию, но, если такой услуги нет, вы можете обратиться в экотакси «Убери». Наши специалисты выполнят эту задачу быстро и качественно. Экипаж приедет в течение двух часов, осуществит спуск старых окон с любого этажа, даже без лифта, а затем вывезет их на утилизацию.

Цена: 2500₽