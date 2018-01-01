Вывезти старый окна из квартиры после ремонта г. Воронеж

Вывоз окон в г. Воронеж
Описание: Вывоз старых окон является неотъемлемым этапом при ремонте или замене оконных конструкций. Пластиковые окна имеют свойство со временем изнашиваться и терять свою функциональность. Демонтаж старых также требуется, если окна повреждены, имеют трещины или проскальзывание стекол. Многие компании, занимающиеся установкой новых окон, предлагают услугу по вывозу старых окон на утилизацию, но, если такой услуги нет, вы можете обратиться в экотакси «Убери». Наши специалисты выполнят эту задачу быстро и качественно. Экипаж приедет в течение двух часов, осуществит спуск старых окон с любого этажа, даже без лифта, а затем вывезет их на утилизацию.
Цена: 2500₽
Преимущества экотакси
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Бесплатная погрузка вне зависимости от этажа и наличия лифта
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Вывоз и переработка в строгом поле законодательства, для защиты окружающей среды
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Мастера проводят демонтаж оперативно и аккуратно, не повреждая ваше имущество
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Приедем через 2 часа после оформления заказа или в любое удобное для вас время
Как оформить заказ
01
Подача заявки
Вы подаёте заявку на вывоз ненужных вещей. Это можно сделать по номеру телефона, оставить заявку в форме обратной связи или написать нам в What’s Up / Viber.
02
Согласование стоимости
Стоимость работы фиксируется оператором Убери до выполнения заказа. Вынос и погрузка вещей производятся абсолютно бесплатно
03
Прибытие экипажа
Экипаж прибудет в течение 2-х часови вывезет ненужные вещи. Также Вы можете выбрать любое удобное для вас время и дату или перенести выполнение заказа.
Отзывы
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Эсфирь
Заказала на сайте вывоз стиральной машины. Не прошло и пяти минут как мне перезвонили, уточнили адрес и сказали, что машина уже едет ко мне. Еще через десять минут позвонил водитель предупредить, что будет через полчаса. Точно в указанное время пришли два улыбающихся очень вежливых человека, за 10 минут демонтировали и увезли мою старую стиральную машину. И это все совершенно бесплатно!!! Я очень благодарна всем, кто работал со мной.
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Татьяна
Большое спасибо за быструю, качественную и оперативную работу. Рабочие сделали все отлично без лишних разговоров, не смотря на не легкие условия ... В Воскресенье. Всем спасибо за понимание и помощь. Рекомендую знакомым.
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Лиля
Большое спасибо вашей компании! Она полностью выполнила услугу. Рекомендую.
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Alexander R.
Очень оперативно все вывезли. Через 3 часа после звонка, уже все забрали
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Леонид
Приехали немного позже, чем рассчитывал, но для меня это было не фатально. Двое ребят (не русские, но вежливые и не криворукие) быстро и без лишних телодвижений забрали газовую плиту. Понравилось, что перезвонили "у дверей" - не было неожиданностей. Оценка - твёрдая четвёрка. Доволен)
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Елена
Сделала заказ на сайте, в течении получаса связался менеджер, через 1,5-2часа рабочии были уже у меня, всё сделали, согласно оговоренным условиям. Вежливые, доброжелательные, добродушные, хоть и говорят по-русски не очень хорошо. Сервисом довольна на 100 процентов. Стоимость услуг по рынку, в два раза дешевле, как минимум. Демонтировали и вывезли непростую душевую кабину. Для примера, в других компаниях заявку приняли и начали мне звонить, когда эта компания уже всё сделала. Время подачи заявок было примерно в одно и тоже время. Очень благодарна за такое качество услуг! Молодцы!
ЧЗВ окна
Демонтируете ли вы окна?
К сожалению, демонтажем окон мы не занимаемся, а вывозим рамы только после их предварительного демонтажа.
Куда вывозите старые окна?
Мы отправляем старые окна на утилизационные предприятия, перерабатывающие разные отходы во вторсырьё и возвращающие его в производственный оборот.
Как быстро выполняется заказ?
У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа или экотакси "Убери" выполнит заказ в течение 2-х часов в день заказа.
Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта?
Нет, не потребуется. Вынос и погрузка ненужных вещей осуществляется бесплатно с любого этажа.
В каких районах вы работаете
Мы работаем в Москве, Московской области до 10 км от МКАД, Санкт - Петербурге и Ленинградской области до 10 км от КАД, а также в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.
Как перенести время выполнения заказа
Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp\ Viber, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.
Как сделать / оформить заказ
Вы можете позвонить по телефону на сайте, оставить заявку в форме обратной связи или написать в What’s Up/ Viber.
Какую бытовую технику вывозите бесплатно
Бесплатно вывозим крупную бытовую технику (холодильник, стиральную машину, посудомоечную машину, духовой шкаф, газовую и электрическую плиту) в любом состоянии.