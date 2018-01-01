Вывезти старую раковину из квартиры недорого г. Воронеж

Вывоз раковины (умывальника) в г. Воронеж

Описание: Экотакси «Убери» предлагает услуги по демонтажу и вывозу старых или треснутых умывальников на утилизацию. Мы осуществим демонтаж сантехники, включая раковины, с использованием специализированного инструмента и соблюдением всех технических требований и норм безопасности. После демонтажа мы организуем вывоз умывальника на утилизацию. Мы гарантируем оперативность и надежность данной услуги.

Цена: 1000₽